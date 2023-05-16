Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Россия больше не способна к широкомасштабным наступлениям, — Юсов arrow

Россия больше не способна к широкомасштабным наступлениям, — Юсов

16 мая 2023 16:12
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Россия больше не способна к широкомасштабным наступлениям, — Юсов
Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. Фото: Минобороны
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

У россиян больше нет возможностей и ресурсов для широкомасштабных наступательных действий. В целом теперь враг переходит к обороне.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Читайте также:

Военные возможности России

Юсов отметил, что у России сейчас затруднительная ситуация, учитывая санкции, ограничены возможности собственного ВПК, поэтому они активно ищут по всему миру средства компенсации и изменения не только в отношении "шахедов".

У россиян нет возможностей, ресурсов и резервов для повторения масштабных наступательных действий, но к обороне они готовились все время (кроме отдельных направлений и участков, в частности, Бахмутское направление).

Теперь враг будет учитывать поставки любых новых видов вооружения Украине для базирования и дислокации собственных сил, а также охраны и усиления средств противовоздушной противоракетной обороны разных объектов;

"Несмотря на это, у россиян достаточно большой запас ракет С-300, которые могут длительное время наносить ущерб и поражение особенно прифронтовым приграничным территориям", — сказал Юсов.

Какие территории чаще всего атакует враг

Представитель Главного управления разведки сообщил, что активно атакуются территории, в частности севера Украины, также это сочетается с активизацией вражеских ВРГ на северной границе, пытающихся "прощупывать нашу границу".

Обмен "всех на всех"

"Обмен "всех на всех" — задача, над которой ведется серьезная работа на самом высоком уровне, которая абсолютно реалистична для выполнения, но чрезвычайно трудна", — сказал Юсов.

Он добавил, что, несмотря на то, что Женевские конвенции предусматривают возвращение пленных по завершению боевых действий, Украина находится в уникальной ситуации — не дожидаясь победы, мы уже возвращаем своих из плена.

Напомним, недавно бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав ВСУ рассказал, что украинские противовоздушные Силы, похоже, нашли возможность сбивать российские высокоточные гиперзвуковые ракеты типа "Кинжал". Этот факт очень серьезно ударит по российскому авторитету на мировых рынках оружия.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас