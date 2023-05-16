Россия больше не способна к широкомасштабным наступлениям, — Юсов

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. Фото: Минобороны

У россиян больше нет возможностей и ресурсов для широкомасштабных наступательных действий. В целом теперь враг переходит к обороне.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона.

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Юсов отметил, что у России сейчас затруднительная ситуация, учитывая санкции, ограничены возможности собственного ВПК, поэтому они активно ищут по всему миру средства компенсации и изменения не только в отношении "шахедов".

У россиян нет возможностей, ресурсов и резервов для повторения масштабных наступательных действий, но к обороне они готовились все время (кроме отдельных направлений и участков, в частности, Бахмутское направление).

Теперь враг будет учитывать поставки любых новых видов вооружения Украине для базирования и дислокации собственных сил, а также охраны и усиления средств противовоздушной противоракетной обороны разных объектов;

"Несмотря на это, у россиян достаточно большой запас ракет С-300, которые могут длительное время наносить ущерб и поражение особенно прифронтовым приграничным территориям", — сказал Юсов.

Какие территории чаще всего атакует враг

Представитель Главного управления разведки сообщил, что активно атакуются территории, в частности севера Украины, также это сочетается с активизацией вражеских ВРГ на северной границе, пытающихся "прощупывать нашу границу".

Обмен "всех на всех"

"Обмен "всех на всех" — задача, над которой ведется серьезная работа на самом высоком уровне, которая абсолютно реалистична для выполнения, но чрезвычайно трудна", — сказал Юсов.

Он добавил, что, несмотря на то, что Женевские конвенции предусматривают возвращение пленных по завершению боевых действий, Украина находится в уникальной ситуации — не дожидаясь победы, мы уже возвращаем своих из плена.

Напомним, недавно бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав ВСУ рассказал, что украинские противовоздушные Силы, похоже, нашли возможность сбивать российские высокоточные гиперзвуковые ракеты типа "Кинжал". Этот факт очень серьезно ударит по российскому авторитету на мировых рынках оружия.