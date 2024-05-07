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Росія більше не використовує Кримський міст для постачання військ в Україні, — Independent

7 травня 2024 08:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Росія більше не використовує Кримський міст для постачання військ в Україні, — Independent
Кримський міст. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти припинили використовувати Кримський міст для постачання військ в Україні. Ворог  перейшов на сухопутні маршрути через тимчасово захоплену територію.

Про це повідомляє The Independent з посиланням на супутникові знімки Maxar і висновки аналітиків приватного розвідувального агентства Molfar.

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РФ не використовує Кримський міст

"Аналіз супутникових зображень показує, що на мосту майже немає руху, і тому він більше не може бути ефективною військовою ціллю для Збройних сил України, вважають аналітики", — йдеться в матеріалі.

Отримані світлини показують, що протягом останніх трьох місяців залізничною лінією мосту майже не курсували військові вантажні поїзди.

"За цей період 29 лютого був помічений тільки один російський вантажний поїзд із приблизно 55 вагонами з паливом", — йдеться в матеріалі.

Кримський міст
Кримський міст 29 лютого. Фото: The Independent

У Molfar зазначили, що ні в березні, ні у квітні на мосту не було жодних рухів за участю російських військових сил.

Зазначається, що використання Росією мосту значно скоротилося після того, як 17 липня 2023 року Україна атакувала його за допомогою морських безекіпажних катерів і підірвала частину проїжджої частини та залізничної лінії.

Окупанти більше не використовують Кримський міст для перевезення техніки
Кримський міст після удару України 17 липня 2023 року. Фото: AFP

За словами генерального директора Molfar Артема Старосека, рішення влади РФ припинити використання Кримського мосту для поповнення запасів російських сил збіглося з різким зростанням вантажних перевезень через Тамань у Ростовській області.

"Києву тепер слід зосередити свою увагу на Мелітополі, Бердянську та Маріуполі, де Росія прокладає нові залізничні лінії, щоб зв'язати ці окуповані українські регіони з Кримом і материковою Росією", — заявив він.

Передбачається, що нову залізничну лінію, яка проходить від Якимівки в Мелітополі та простягається до Бердянська і Маріуполя, а потім досягає Ростова в Росії, використовуватимуть війська РФ для нового наступу.

За словами Старосека, Україна могла б отримати вигоду, націлюючись на ці сухопутні маршрути, а не витрачаючи свої ресурси на Кримський міст:

"Саме ці шляхи становлять наразі серйознішу загрозу, ніж непрацюючий залізничний шлях Кримського мосту... Західна допомога також має надаватися таким чином, щоб вона могла покрити потребу України у завданні ударів по цих активних точках із російськими боєприпасами", — додав він.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому українському Криму в ніч проти 30 квітня пролунали сильні вибухи. Звуки було чути в різних населених пунктах півострова, зокрема Джанкої, Гвардійському та Сімферополі.

Також посол Литви у Швеції Лінас Лінкявічюс натякнув, що незабаром Кримський міст, що з'єднує тимчасово окупований півострів з Росією, буде знищений. Він порадив зробити фото з переправою тим, хто давно хотів це зробити

війна
Крим
росіяни
окупанти
Кримський міст
окупація

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