Россия больше не использует Крымский мост для снабжения войск в Украине, — Independent

Крымский мост. Фото: росСМИ

Российские оккупанты прекратили использовать Крымский мост для снабжения войск в Украине. Враг перешел на сухопутные маршруты через временно захваченную территорию.

Об этом сообщает The Independent со ссылкой на спутниковые снимки Maxar и выводы аналитиков частного разведывательного агентства Molfar.

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"Анализ спутниковых изображений показывает, что на мосту почти нет движения, поэтому он больше не может быть эффективной военной целью для Вооруженных сил Украины, считают аналитики", — говорится в материале.

Полученные фотографии показывают, что за последние три месяца по железнодорожной линии моста почти не курсировали военные грузовые поезда.

"За этот период 29 февраля был замечен только один российский грузовой поезд с примерно 55 вагонами с топливом", — говорится в материале.

Крымский мост 29 февраля. Фото: The Independent

В Molfar отметили, что ни в марте, ни в апреле на мосту не было никаких движений с участием российских военных сил.

Отмечается, что использование Россией моста значительно сократилось после того, как 17 июля 2023 года Украина атаковала его с помощью морских безэкипажных катеров и подорвала часть проезжей части и железнодорожной линии.

Крымский мост после удара Украины 17 июля 2023г. Фото: AFP

По словам генерального директора Molfar Артема Старосека, решение властей РФ прекратить использование Крымского моста для пополнения запасов российских сил совпало с резким ростом грузовых перевозок через Тамань в Ростовской области.

"Киеву теперь следует сосредоточить свое внимание на Мелитополе, Бердянске и Мариуполе, где Россия прокладывает новые железнодорожные линии, чтобы связать эти оккупированные украинские регионы с Крымом и материковой Россией", — заявил он.

Предполагается, что новую железнодорожную линию, которая проходит от Акимовки в Мелитополе и протягивается до Бердянска и Мариуполя, а затем достигает Ростова в России, будут использовать войска РФ для нового наступления.

По словам Старосека, Украина могла бы извлечь выгоду, нацеливаясь на эти сухопутные маршруты, а не тратя свои ресурсы на Крымский мост:

"Именно эти пути представляют сейчас более серьезную угрозу, чем неработающий железнодорожный путь Крымского моста... Западная помощь также должна предоставляться таким образом, чтобы она могла покрыть потребность Украины в нанесении ударов по этим активным точкам с российскими боеприпасами", — добавил он.

Напомним, во временно оккупированном украинском Крыму в ночь на 30 апреля прогремели сильные взрывы. Звуки были слышны в разных населенных пунктах полуострова, в частности Джанкое, Гвардейском и Симферополе.

Также посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс намекнул, что вскоре Крымский мост, соединяющий временно оккупированный остров с Россией, будет уничтожен. Он посоветовал сделать фото с переправой тем, кто давно хотел это сделать