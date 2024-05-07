Россия больше не использует Крымский мост для снабжения войск в Украине, — Independent
Российские оккупанты прекратили использовать Крымский мост для снабжения войск в Украине. Враг перешел на сухопутные маршруты через временно захваченную территорию.
Об этом сообщает The Independent со ссылкой на спутниковые снимки Maxar и выводы аналитиков частного разведывательного агентства Molfar.
РФ не использует Крымский мост
"Анализ спутниковых изображений показывает, что на мосту почти нет движения, поэтому он больше не может быть эффективной военной целью для Вооруженных сил Украины, считают аналитики", — говорится в материале.
Полученные фотографии показывают, что за последние три месяца по железнодорожной линии моста почти не курсировали военные грузовые поезда.
"За этот период 29 февраля был замечен только один российский грузовой поезд с примерно 55 вагонами с топливом", — говорится в материале.
В Molfar отметили, что ни в марте, ни в апреле на мосту не было никаких движений с участием российских военных сил.
Отмечается, что использование Россией моста значительно сократилось после того, как 17 июля 2023 года Украина атаковала его с помощью морских безэкипажных катеров и подорвала часть проезжей части и железнодорожной линии.
По словам генерального директора Molfar Артема Старосека, решение властей РФ прекратить использование Крымского моста для пополнения запасов российских сил совпало с резким ростом грузовых перевозок через Тамань в Ростовской области.
"Киеву теперь следует сосредоточить свое внимание на Мелитополе, Бердянске и Мариуполе, где Россия прокладывает новые железнодорожные линии, чтобы связать эти оккупированные украинские регионы с Крымом и материковой Россией", — заявил он.
Предполагается, что новую железнодорожную линию, которая проходит от Акимовки в Мелитополе и протягивается до Бердянска и Мариуполя, а затем достигает Ростова в России, будут использовать войска РФ для нового наступления.
По словам Старосека, Украина могла бы извлечь выгоду, нацеливаясь на эти сухопутные маршруты, а не тратя свои ресурсы на Крымский мост:
"Именно эти пути представляют сейчас более серьезную угрозу, чем неработающий железнодорожный путь Крымского моста... Западная помощь также должна предоставляться таким образом, чтобы она могла покрыть потребность Украины в нанесении ударов по этим активным точкам с российскими боеприпасами", — добавил он.
Напомним, во временно оккупированном украинском Крыму в ночь на 30 апреля прогремели сильные взрывы. Звуки были слышны в разных населенных пунктах полуострова, в частности Джанкое, Гвардейском и Симферополе.
Также посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс намекнул, что вскоре Крымский мост, соединяющий временно оккупированный остров с Россией, будет уничтожен. Он посоветовал сделать фото с переправой тем, кто давно хотел это сделать
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