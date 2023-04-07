Росіяни перелякані контрнаступом ЗСУ: названі причини

Український контрнаступ розпочнеться найближчими тижнями. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Російські військові та пропагандисти бояться українського контрнаступу. Вони розуміють, що ЗСУ грамотно побудували оборону фронту і намагаються чим побільше вимотати їх резерв. Головна мета ворога змусити Україну відмовитися від наступальних операцій і щоб війна далі йшла по колу.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказав голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

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"Цілком логічно, що росіяни бояться нашого наступу, бо не зможуть підтримувати високий темп введення війни. Вони хочуть, щоб ми відмовилися від наступу, а війна щоб йшла по колу. Проте наша армія готується, але і ворог теж. У росіян все ще є техніка і обидві сторони чекають на суху землю, щоби йти вперед. Орієновно це десь середина квітня", — припустив Кузан.

Сергій Кузан. Фото: Facebook

За його словами, ЗСУ грамотно побудували лінію оборону фронту в районі Бахмуту та Авдіївки і не розтратила свого резерву. Росіяни на це не розраховували. До того ж вони хотіли взяти Бахмут силами зеків, а вже далі вийти до Краматорська та Костянтинівки.

"Паралельно вони хотіли прорвати Вугледар, що і пробували, але понесли поразку. Також хотіли вийти в район Кремінної із півночі. Загалом вони хотіли вийти на межі Донецької області, але план провалився через правильне планування оборони ЗСУ. Тому Гіркін і Пригожин кажуть, що бояться нашого контрнаступу. Важливо доносити їм цей страх, бо це значно знижує бойовий дух ворога", — підсумував Кузан.

Нагадаємо, увага світових ЗМІ та українців прикута до початку контрнаступу ЗСУ. Цілком ймовірно, що він розпочнеться вже за кілька тижнів, як тільки цьому буде сприяти погода та сухий ґрунт. Чимало аналітиків називають його досить ризикованим, а політики — вирішальним у війні росії проти України.

Міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю NV запевнив, що початок контрнаступу ЗСУ залежатиме від подій на фронті. Швидше за все він розпочнеться у квітні-травні. Сучасна техніка має послабити оборону ворога та прорвати її у певних місцях. Точних дат наступу у військово-політичному керівництві не називатимуть.