Россияне испуганы контрнаступлением ВСУ: названы причины

Украинское контрнаступление начнется в ближайшие недели. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Российские военные и пропагандисты боятся украинского контрнаступления. Они понимают, что ВСУ грамотно построили оборону фронта и стараются побольше измочить их резерв. Главная цель врага – заставить Украину отказаться от наступательных операций и чтобы война дальше шла по кругу.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

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"Совершенно логично, что россияне боятся нашего наступления, потому что не смогут поддерживать высокий темп введения войны. Они хотят, чтобы мы отказались от наступления, а война чтобы шла по кругу. Однако наша армия готовится, но и враг тоже. У россиян все еще есть техника и обе стороны ждут сухую землю, чтобы идти вперед", — предположил Кузан.

Сергей Кузан. Фото: Facebook

По его словам, ВСУ грамотно построили линию обороны фронта в районе Бахмута и Авдеевки и не растратили свой резерв. Россияне на это не рассчитывали. К тому же они хотели взять Бахмут силами зэков, а дальше выйти в Краматорск и Константиновку.

"Параллельно они хотели прорвать Угледар, что и пробовали, но понесли поражение. Также хотели выйти в район Кременной с севера. В общем, они хотели выйти на границы Донецкой области, но план провалился из-за правильной планировки обороны ВСУ. Поэтому Гиркин и Пригожин говорят, что боятся нашего контрнаступления. Важно доносить им этот страх, это значительно снижает боевой дух врага", — подытожил Кузан.

Напомним, внимание мировых СМИ и украинцев приковано к началу контрнаступления ВСУ. По всей вероятности, оно начнется уже через несколько недель, как только этому будет способствовать погода и сухая почва. Многие аналитики называют его достаточно рискованными, а политики — решающим в войне россии против Украины.

Министр обороны Алексей Резников в интервью NV заверил, что начало контрнаступления ВСУ будет зависеть от событий на фронте. Скорее всего, он начнется в апреле-мае. Современная техника должна ослабить оборону врага и прорвать ее в некоторых местах. Точных дат наступления в военно-политическом руководстве не будут называться.