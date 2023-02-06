Кремль готовит новое наступление на Украину — когда это произойдет

Россия готовит новое масштабное наступление в следующие 10 дней, — источники FT
Российские оккупационные войска планируют начать новое масштабное наступление на Украину в течение 10 дней. Официальный Киев уже располагает этими данными.
Об этом сообщает издание британское Financial Times со ссылкой на неназванного советника ВСУ.
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Наступление россии
Как отмечают источники Financial Times, основная цель кремля — это полная оккупация Донбасса. Сообщается, что наступление российской армии может начаться в районах Кременной и Лиман, где враг уже несколько недель концентрирует большие силы.
Кроме того, кремль наращивает свои войска на юге Донецкой области, перекидая дополнительные силы в населенные пункты вокруг Мариуполя. По данным FT, путин хочет начать новое наступление до того, как Украина получит западные танки и вооружение.
В свою очередь, неназванный советник ВСУ также сообщил FT, что наступление россиян, вероятно, возглавят элитные подразделения.
"Это настоящие механизированные бригады, даже если они менее боеспособны, чем были в начале войны. Они усилили воздушно-десантные и морские подразделения. Это не водители автобусов и школьные учителя", — говорится в материале.
Отметим, накануне глава Минобороны Алексей Резников отмечал, что Украина знает о планах кремля относительно нового наступления к годовщине вторжения. Впрочем, у украинских бойцов достаточно техники и сил, чтобы дать отпор врагу.
Напомним, ранее в Институте изучения войны сообщали, что владимир путин дал указание оккупантам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей. Но реальных предпосылок для такого успеха нет, ведь оккупационная армия не восстановила свою боевую мощь.