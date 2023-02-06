Кремль готовит новое наступление на Украину — когда это произойдет

Путин не изменил своих планов по Украине

Российские оккупационные войска планируют начать новое масштабное наступление на Украину в течение 10 дней. Официальный Киев уже располагает этими данными.

Об этом сообщает издание британское Financial Times со ссылкой на неназванного советника ВСУ.

Наступление россии

Как отмечают источники Financial Times, основная цель кремля — это полная оккупация Донбасса. Сообщается, что наступление российской армии может начаться в районах Кременной и Лиман, где враг уже несколько недель концентрирует большие силы.

Кроме того, кремль наращивает свои войска на юге Донецкой области, перекидая дополнительные силы в населенные пункты вокруг Мариуполя. По данным FT, путин хочет начать новое наступление до того, как Украина получит западные танки и вооружение.

В свою очередь, неназванный советник ВСУ также сообщил FT, что наступление россиян, вероятно, возглавят элитные подразделения.

"Это настоящие механизированные бригады, даже если они менее боеспособны, чем были в начале войны. Они усилили воздушно-десантные и морские подразделения. Это не водители автобусов и школьные учителя", — говорится в материале.

Отметим, накануне глава Минобороны Алексей Резников отмечал, что Украина знает о планах кремля относительно нового наступления к годовщине вторжения. Впрочем, у украинских бойцов достаточно техники и сил, чтобы дать отпор врагу.

Напомним, ранее в Институте изучения войны сообщали, что владимир путин дал указание оккупантам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей. Но реальных предпосылок для такого успеха нет, ведь оккупационная армия не восстановила свою боевую мощь.