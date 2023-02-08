Россия не готова к большому наступлению в столь нереалистичные сроки, считает ISW

Против оккупантов играют как время, так и пространство

Российская оккупационная армия получила нереалистические сроки для подготовки большого наступления на Донбассе. Через несколько недель в Украине начнется весна, которая исключит возможность маневренной войны.

Об этом сообщает в традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

Наступление уже должно было начаться

Аналитики Института напомнили заявление разведки Великобритании о том, что большое российское наступление на Донбассе должно было начаться уже в начале января 2023 года.

Но эта попытка, если она действительно была, обернулась продвижением всего на несколько метров в неделю.

Причиной такой ситуации является как отсутствие необходимого количества боеприпасов, так и недостаток необходимых для наступления маневренных подразделений.

Кремль намекает, но не в силах

В ISW напомнили все вероятные сигналы российского руководства о предстоящем большом наступлении, но отметили, что оккупационная армия не готова к этому, в частности, из-за нереалистичности сроков этой операции.

Против россии действуют время и пространство — в Украине приближается период весеннего тепла и дождей, когда маневренная война будет невозможна в принципе.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что россия готовится к длительной войне в Украине. Столтенберг уверен, что те, кто поддерживает Киев в НАТО, должны продолжать посылать оружие, пока диктатор пути не поймет, что он не может победить на поле боя.

В феврале-марте и украинская разведка ожидает активных действий на фронте. Интенсивность боев на востоке Украины является попыткой реализации поставленной президентом россии задачи по захвату восточных областей Украины.

Добавим, что президент россии владимир путин хочет захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей до конца февраля.

Впрочем, аналитики ISW отмечают, что кремлевский диктатор, вероятно, снова ошибся в оценке мощности собственных вооруженных сил.

Институт изучения войны не выявил доказательств того, что российские войска восстановили достаточную боевую мощь для того, чтобы завоевать более 11 тысяч квадратных километров территории Донецкой области до конца февраля.

Фото из российских СМИ