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Росія хоче в примусовому порядку мобілізувати 700 тисяч людей, — Генштаб

11 вересня 2023 09:13
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Росія хоче в примусовому порядку мобілізувати 700 тисяч людей, — Генштаб
Мобілізовані в Росії. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Росії через катастрофічні втрати окупантів на фронті очікується початок масової примусової мобілізації населення. Вона торкнеться і тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

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Показники мобілізації за різними оцінками можуть становити від 400 до 700 тисяч осіб.

"Слід зазначити, що призвати планується також близько 40 тисяч мешканців Чеченської республіки, яких, ймовірно, буде використано в якості "загороджувальних загонів" позаду російських військ", — йдеться в повідомленні.

При цьому серед населення Москви та Санкт-Петербурга цифри запланованої мобілізації знову залишаються мінімальними.

"На фронт в якості "гарматного м’яса" вкотре підуть пересічні громадяни — мешканці російських регіонів, яких у спину штовхатимуть на смерть кадирівські кати. Відтак, чи не єдиним способом для російських військових вижити є добровільна здача в полон Силам оборони України", — додали у Генштабі.

Раніше ми повідомляли, ворог готується до чергової хвилі мобілізації. В Росії влаштовують облави на чоловіків, а на тимчасово окупованих територіях також спостерігається певна активність. 

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму ворог планує забирати до війська випускників вищих навчальних закладів. Зараз там складають списки для військкоматів. Повідомляється, що найбільше хочуть призвати чоловіків у Джанкойському районі. 

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