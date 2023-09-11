Росія хоче в примусовому порядку мобілізувати 700 тисяч людей, — Генштаб

Мобілізовані в Росії. Фото: росЗМІ

У Росії через катастрофічні втрати окупантів на фронті очікується початок масової примусової мобілізації населення. Вона торкнеться і тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Читайте також:

У Росії оголосять мобілізацію

Показники мобілізації за різними оцінками можуть становити від 400 до 700 тисяч осіб.

"Слід зазначити, що призвати планується також близько 40 тисяч мешканців Чеченської республіки, яких, ймовірно, буде використано в якості "загороджувальних загонів" позаду російських військ", — йдеться в повідомленні.

При цьому серед населення Москви та Санкт-Петербурга цифри запланованої мобілізації знову залишаються мінімальними.

"На фронт в якості "гарматного м’яса" вкотре підуть пересічні громадяни — мешканці російських регіонів, яких у спину штовхатимуть на смерть кадирівські кати. Відтак, чи не єдиним способом для російських військових вижити є добровільна здача в полон Силам оборони України", — додали у Генштабі.

Раніше ми повідомляли, ворог готується до чергової хвилі мобілізації. В Росії влаштовують облави на чоловіків, а на тимчасово окупованих територіях також спостерігається певна активність.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму ворог планує забирати до війська випускників вищих навчальних закладів. Зараз там складають списки для військкоматів. Повідомляється, що найбільше хочуть призвати чоловіків у Джанкойському районі.