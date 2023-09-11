Россия хочет в принудительном порядке мобилизовать 700 тысяч человек, — Генштаб

Мобилизованные в России. Фото: росСМИ

В России в связи с катастрофическими потерями оккупантов на фронте ожидается начало массовой принудительной мобилизации населения. Она коснется и временно оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

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Показатели мобилизации по разным оценкам могут составлять от 400 до 700 тысяч человек.

"Следует отметить, что призвать планируется также около 40 тысяч жителей Чеченской республики, которые, вероятно, будут использованы в качестве "заградительных отрядов" позади российских войск", — говорится в сообщении.

При этом среди населения Москвы и Санкт-Петербурга цифры планируемой мобилизации снова остаются минимальными.

"На фронт в качестве "пушечного мяса" в очередной раз пойдут рядовые граждане — жители российских регионов, которых в спину будут толкать на смерть кадыровские палачи. Следовательно, единственным способом для российских военных выжить является добровольная сдача в плен Силам обороны Украины", — добавили в Генштабе.

Ранее мы сообщали, что враг готовится к очередной волне мобилизации. В России устраивают облавы на мужчин, а на временно оккупированных территориях также наблюдается определенная активность.

Напомним, во временно оккупированном Крыму враг планирует забирать в армию выпускников вузов. Сейчас там составляют списки для военкоматов. Сообщается, что больше всего хотят призвать мужчин в Джанкойском районе.