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Россия хочет защищаться элитными десантниками от ВСУ: в ISW объяснили, что с ними не так

17 апреля 2023 07:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Россия хочет защищаться элитными десантниками от ВСУ: в ISW объяснили, что с ними не так
Воздушно-десантные войска РФ. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российское военное командование все больше перекладывает ответственность за наступательные действия в Украине на Воздушно-десантные войска РФ. В связи с этим в командовании имеются кадровые изменения.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

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Как отмечают аналитики, недавно на фронт снова вернулся один из ключевых российских генералов, командующий воздушно-десантными войсками Михаил Теплинский. Ранее его с этого поста уволил начальник Генштаба России Валерий Герасимов.

Как отмечается в отчете Министерства обороны Великобритании, Теплинский будет якобы играть главную роль в командовании оккупантами на фронте и, вероятно, также попытается содействовать традиционной роли ВДВ как элитной силы для наступательных действий.

"Тот факт, что Минобороны России отозвало Теплинского из "отпуска", свидетельствует о том, что Россия, возможно, готовится переставить старшее командование после неудачного зимнего наступления и готовясь к потенциальному украинскому контрнаступлению", — предполагают в ISW.

Однако Теплинский вряд ли восстановит ВДВ в ее предыдущий статус элитной силы из-за массовых потерь среди самых элитных российских подразделений.

Подразделения ВДВ понесли чрезвычайно большие потери на ранних этапах войны в 2022 году. Известный российский милблогер заявил на российском государственном телевидении 31 января, что силы ВДВ потеряли от 40 до 50 процентов своего личного состава с начала войны до сентября 2022 года. Впоследствии российская служба BBC подтвердила гибель 1669 военнослужащих ВДВ по состоянию на 14 апреля 2023 года.

Широкомасштабные потери ранее элитных подразделений, которые сейчас перекомплектовываются плохо обученным мобилизованным персоналом, вероятно будут иметь долгосрочное влияние на боеспособность этих подразделений, а замена единого командира вряд ли сможет решить такой всеобъемлющий ущерб.

Напомним, недавно начала распространяться информация о том, что ВСУ готовятся к контрнаступлению. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, это может случиться летом, хотя ранее отмечалось, что он будет весной.

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