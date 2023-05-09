Розкрито подальші наміри РФ на території України

Наслідки замаху на російського українофоба Прилєпіна. Фото: REUTERS/Anastasia Makarycheva

Диктаторська влада Російської Федерації може вдатися до так званого індивідуального терору на території України. За цим стоятимуть співробітники ФСБ та інших спеціальних структур і підрозділів.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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"Що змінилося у росіян, так це — тактика дій російських спецслужб", — сказав Снєгирьов.

Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

Наразі, пояснив він, росіяни нав'язують просування тези, що Україна начебто перейшла до тактики індивідуального терору.

За словами Снєгирьова, про можливий розвиток таких подій свідчить і безглуздий удар безпілотником (по Кремлю, — Ред.), замах на письменника та українофоба Захара Прилєпіна, ліквідація "воєнкора" Владлена Татарського.

Тобто вони, пояснив військовий експерт, намагаються створити "казус белі", а після цього перейдуть до тактики індивідуального терору у нас тут.

"Наразі дають зрозуміти, мовляв, ви першими розпочали, тому ми залишаємо за собою право відповіді. Тобто можливість проведення "відплатних" адресних акцій на території України", — висловив думку Снєгирьов.

Що відбувається в РФ

Пресслужба російського диктатора Володимира Путіна повідомила, що в ніч проти 3 травня Україна намагалася завдати удару по Кремлю. При цьому російські військові та спецслужби нібито зуміли підбити два українські безпілотники.

Через підвищену терористичну загрозу традиційного прийому Путіна в Кремлі 9 травня цього року не буде. Остання подібна зустріч відбулася у 2019 році.