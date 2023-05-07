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Количество ядерных угроз — прямое свидетельство нарастающего в РФ страха, — Подоляк

7 мая 2023 03:19
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Количество ядерных угроз — прямое свидетельство нарастающего в РФ страха, — Подоляк
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк выступает во время брифинга в Киеве. Фото: УНИАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что ядерные угрозы от Кремля свидетельствуют о том, что среди властной верхушки нарастает страх. Россия иного выхода не видит.

Об этом сообщили в эфире телемарафона на ютуб-канале "Телеканал Рада".

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"Количество ядерных угроз возросло, а не возможность применения. Количество ядерных угроз — прямое свидетельство нарастающего в элитах России страха. Они понимают, что сценарии "B", "C", "D", замороженный конфликт — они невозможны на сегодня. Они паникуют", — рассказал Подоляк.

Он отметил, что огромное государство, имеющее ядерный потенциал, постоянно угрожавшее своей армией, сейчас пугает "если что, то будем использовать ядерное оружие, потому что другого выхода нет".

"Это признак огромного, практически парализующего страха у них...", — подчеркнул советник.

По словам Подоляка, сегодня "постепенно вырисовывается конструкция, когда мы понимаем, что ни Песков, ни Володин, ни Медведев, ни, тем более, Рогозин не имеют существенной информационной цены". Пока они несубъектны и просто публично демонстрируют свой страх.

Напомним, что Михаил Подоляк заявил, что взрыв машины российского пропагандиста Захара Прилепина попытка внутренней эскалации. По его словам, это должно помочь России сохранить контроль над населением и элитами.

Также мы сообщали, что советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк связал заявление Кремля о беспилотнике над резиденцией президента РФ с подготовкой российским руководством масштабного теракта. По сценарию Россия сначала задерживает в Крыму большую группу вроде бы диверсантов, а затем демонстрирует "дроны над Кремлем".

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Россия изменила тактику авиаударов. По его словам, сейчас ракеты бьют специально по гражданским объектам.

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