Раскрыты дальнейшие намерения РФ на территории Украины

Последствия покушения на российского украинофоба Прилепина. Фото: REUTERS/Anastasia Makarycheva

Диктаторские власти Российской Федерации могут прибегнуть к так называемому индивидуальному террору на территории Украины. За этим будут стоять сотрудники ФСБ и других специальных структур и подразделений.

Такое мнение Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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"Что изменилось у россиян, так это тактика действий российских спецслужб", — сказал Снегирев.

Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

Сейчас, пояснил он, россияне навязывают продвижение тезиса, что Украина якобы перешла к тактике индивидуального террора.

По словам Снегирева, о возможном развитии таких событий свидетельствует и бессмысленный удар беспилотником (по Кремлю. — Ред.), покушение на писателя и украинофоба Захара Прилепина, ликвидация "военкора" Владлена Татарского.

То есть они, объяснил военный эксперт, пытаются создать "казус белли", а после этого перейдут к тактике индивидуального террора у нас здесь.

"Пока дают понять, мол, вы первыми начали, поэтому мы оставляем за собой право ответа. То есть возможность проведения "возмездных" адресных акций на территории Украины", — высказал мнение Снегирев.

Что происходит в РФ

Пресс-служба российского диктатора Владимира Путина сообщила, что в ночь на 3 мая Украина пыталась нанести удар по Кремлю. При этом российские военные и спецслужбы якобы сумели подбить два украинских беспилотника.

Из-за повышенной террористической угрозы традиционного приема Путина в Кремле 9 мая этого года не будет. Последняя подобная встреча прошла в 2019 году.