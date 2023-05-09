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Россия может перейти к индивидуальному террору в Украине

9 мая 2023 11:01
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Раскрыты дальнейшие намерения РФ на территории Украины
Последствия покушения на российского украинофоба Прилепина. Фото: REUTERS/Anastasia Makarycheva
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Диктаторские власти Российской Федерации могут прибегнуть к так называемому индивидуальному террору на территории Украины. За этим будут стоять сотрудники ФСБ и других специальных структур и подразделений.

Такое мнение Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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"Что изменилось у россиян, так это тактика действий российских спецслужб", — сказал Снегирев.

Дмитрий Снегирев
Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

Сейчас, пояснил он, россияне навязывают продвижение тезиса, что Украина якобы перешла к тактике индивидуального террора.

По словам Снегирева, о возможном развитии таких событий свидетельствует и бессмысленный удар беспилотником (по Кремлю. — Ред.), покушение на писателя и украинофоба Захара Прилепина, ликвидация "военкора" Владлена Татарского.

То есть они, объяснил военный эксперт, пытаются создать "казус белли", а после этого перейдут к тактике индивидуального террора у нас здесь.

"Пока дают понять, мол, вы первыми начали, поэтому мы оставляем за собой право ответа. То есть возможность проведения "возмездных" адресных акций на территории Украины", высказал мнение Снегирев.

Что происходит в РФ

Пресс-служба российского диктатора Владимира Путина сообщила, что в ночь на 3 мая Украина пыталась нанести удар по Кремлю. При этом российские военные и спецслужбы якобы сумели подбить два украинских беспилотника.

Из-за повышенной террористической угрозы традиционного приема Путина в Кремле 9 мая этого года не будет. Последняя подобная встреча прошла в 2019 году.

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