Стало відомо, де ЗСУ можуть завдати росіянам нищівного удару

Українські САУ ведуть вогонь по ворогу. Фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха/Facebook

Підрозділи українських Сил оборони мають всі шанси завдати потужного удару по росіянах в районі Вугледара. Це дасть можливість розрізати угруповання ворога на дві частини та паралізувати наземний коридор до Криму.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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Дмитро Снєгирьов. Новини.LIVE

"Зауважу, що від Вугледара — близько 80 кілометрів до Маріуполя. Гіпотетичний контроль цієї ділянки може дати українській армії можливість заблокувати російське угруповання в районі міста, а також розділити гарнізон росіян на дві частини та перерізати сухопутний коридор до Криму", — сказав Снєгирьов.

Він нагадав, що саме цим коридором Росія перекидає на фронт війська і бронетехніку.

"Цей шлях пов'язує РФ з окупованими районами Донецької та Луганської областей, а також Кримом. Отже, контроль над цим коридором дасть можливість ЗСУ розвинути успішний контрнаступ у напрямку Автономної Республіки Крим", — зазначив військовий експерт.

Як планують звільнити Крим

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, вище київське керівництво розглядає не тільки військовий, а військово-політичний сценарій повернення Криму. Київ більше схиляється до другого варіанту деокупації півострову.

Своєю чергою, Секретар РНБО Олексій Данілов уточнив, що звільнення півострову буде відбуватись у такий спосіб, який керівництво буде вважати за необхідне.