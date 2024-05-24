Росія може розпочати нову хвилю мобілізації для продовження наступу в Україні, — Financial Times

Російські загарбники зі зброєю. Фото: wikimedia.org

Росія повинна буде оголосити нову хвилю мобілізації до кінця цього року, щоб продовжити наступальні дії в Україні. Попри це наразі чисельність російської армії більша від української.

Про це повідомляє Financial Times у четвер, 23 травня.

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Наприкінці 2022 року Росія заявила про мобілізацію 300 військових, що викликало резонанс у суспільстві, тож відтоді Кремль діє обережніше — вмовляє підписати контракт. Завдяки цьому країна-агресорка щомісяця мала близько 30 000-40 000 мобілізованих, яких загалом торік нарахувалося понад 385 000 солдатів.

Попри значні втрати, російська армія зараз на 15% більша, ніж на початку вторгнення у 2022 році. Збільшенню кількості війська посприяли розміри зарплати солдатів.

Видання зазначає, що аби зберегти перевагу на фронті Росія може змінити тактику рекрутингу, оскільки їй бракує людей для нового великого наступу.

"До кінця цього року або початку наступного року нова хвиля часткової мобілізації стане неминучою", — цитує Financial Times джерело.

За його словами, Кремль ще готовий пожертвувати деякими досягненнями на передовій, щоб росіяни менше стикалися з війною.

Нагадаємо, що військовий оглядач Олександр Коваленко стверджує, що в Росії після 7 травня посилять мобілізацію. За 2024 рік Кремль планує призвати 500 тисяч росіян.

Також ми повідомляли, що журналіст Роман Цимбалюк розповів, чим російський диктатор Володимир Путін заманює своїх громадян на війну в Україну. Цікаво, що слово "мобілізація" в Росії заборонене.