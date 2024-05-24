Россия может начать новую волну мобилизации для продолжения наступления в Украине, — Financial Times

Российские захватчики с оружием. Фото: wikimedia.org

Россия должна будет объявить новую волну мобилизации до конца этого года, чтобы продлить наступательные действия в Украине. Несмотря на это, численность российской армии больше украинской.

Об этом сообщает Financial Times в четверг, 23 мая.

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Новая волна мобилизации в России

В конце 2022 года Россия заявила о мобилизации 300 военных, что вызвало резонанс в обществе, поэтому с тех пор Кремль действует более осторожно — уговаривает подписать контракт. Благодаря этому страна-агрессорка ежемесячно имела около 30 000-40 000 мобилизованных, которых в прошлом году насчитывалось более 385 000 солдат.

Несмотря на значительные потери, российская армия сейчас на 15% больше, чем в начале вторжения в 2022 году. Увеличению количества войск поспособствовали размеры зарплаты солдат.

Издание отмечает, что, чтобы сохранить преимущество на фронте, Россия может изменить тактику рекрутинга, поскольку ей не хватает людей для нового большого наступления.

"До конца этого года или начала следующего года новая волна частичной мобилизации станет неизбежной", — цитирует Financial Times источник.

По его словам, Кремль еще готов пожертвовать некоторыми достижениями на передовой, чтобы россияне меньше сталкивались с войной.

Напомним, что военный обозреватель Александр Коваленко утверждает, что в России после 7 мая усилят мобилизацию. За 2024 Кремль планирует призвать 500 тысяч россиян.

Также мы сообщали, что журналист Роман Цымбалюк рассказал, чем российский диктатор Владимир Путин привлекает своих граждан на войну в Украине. Любопытно, что слово "мобилизация" в России запрещено.