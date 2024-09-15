Російські авіабомби загрожують Силам оборони

Кирило Буданов. Фото: Reuters

Російські загарбники збільшили виробництво керованих авіаційних бомб у декілька разів. Вони становлять серйозну загрозу для українських бійців безпосередньо на лінії фронту.

Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у неділю, 15 вересня.

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Буданов розповів під час конференції "Ялтинська європейська стратегія" (YES), що збільшення виробництва авіабомб Росією створює величезну загрозу для українських військових на лінії фронту.

За його словами, це озброєння, яке здатне вражати цілі безпосередньо на лінії зіткнення, суттєво ускладнює оборону та завдає значної шкоди Силам оборони України.

Буданов також зазначив, що попри зосередження уваги на ракетах "Іскандер", саме керовані авіабомби становлять найбільшу небезпеку через їхнє різке збільшення у виробництві.