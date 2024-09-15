Российские авиабомбы угрожают Силам обороны

Кирилл Буданов. Фото: Reuters

Российские захватчики увеличили производство управляемых авиационных бомб в несколько раз. Они представляют серьезную угрозу для украинских бойцов непосредственно на линии фронта.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в воскресенье, 15 сентября.

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Буданов рассказал на конференции "Ялтинская европейская стратегия" (YES), что увеличение производства авиабомб Россией создает огромную угрозу для украинских военных на линии фронта.

По его словам, это вооружение, которое способно поражать цели непосредственно на линии столкновения, существенно усложняет оборону и наносит значительный ущерб Силам обороны Украины.

Буданов также отметил, что, несмотря на сосредоточение внимания на ракетах "Искандер", именно управляемые авиабомбы представляют наибольшую опасность из-за их резкого увеличения в производстве.