В ISW пояснили, чи має Росія достатню кількість резервів

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Росія не має достатньої кількості резервів, аби вести наступальні дії одразу на кількох напрямках. Тому росіяни будуть змушені обрати одну з ліній фронту.

Про це пише ISW.

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Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що протягом 6-8 місяців росіяни накопичили щонайбільше 60 тис. осіб резерву.

Однак на думку аналітиків ISW, цих людей не навчили та не оснастили належним чином. Їх використовували в основному для переукомплектування та посилення підрозділів, які ведуть наступальні атаки.

Тому російські резерви оперативного та стратегічного рівнів навряд чи готові діяти як сили проникнення першого ешелону або як сили експлуатації другого ешелону для проведення ефективних широкомасштабних загальновійськових нападів.

"Цих обмежених російських резервів на оперативному та стратегічному рівнях, ймовірно, буде недостатньо для підтримки одночасних широкомасштабних наступальних зусиль на кількох напрямках", — йдеться у звіті.

На тлі цього військове командування Росії буде змушене обрати одну основну дію під час очікуваного літнього наступу у разі, якщо там мають намір використовувати ці резерви для підтримки широкомасштабної наступальної операції.

Нагадаємо, під час нового наступу на Харківську область російські війська зазнали значних втрат у живій силі. Однак Росія намагається приховати кількість втрат та поширює відео з фейковим озвученням військових.

Крім того, на Харківщині ворог потрапив у власну пастку, яку готував для українських військових.