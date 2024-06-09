Росіяни вигадали новий спосіб, як приховати свої втрати

Втрати окупантів. Ілюстративне фото: Reuters

Під час нового наступу на Харківську область російські війська зазнали значних втрат у живій силі. Однак Росія намагається приховати кількість втрат та поширює відео з фейковим озвученням військових.

Про це пише ISW.

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7 червня російські військкори оприлюднили в соцмережах відео, на якому нібито військовослужбовці 1009-го мотострілецького полку спростовують своє знищення. Однак за інформацією ЗМІ, ці кадри виявилися фейком: ролик, найімовірніше, записали на Харківському напрямку, але на ньому були російські військові підрозділу БАРС. Водночас на нього було накладено фейкову озвучку:

"Ми військовослужбовці 1009 року полку, знаходимося в угрупованні військ "Північ". Хочемо розвінчати всі чутки про те, що у нас важкі втрати. Це не так. Не ведіться на провокації", — сказали окупанти.

Відомо, що оригінальне відео було опубліковане ще 5 червня й на ньому росіяни просять більшу кількість безпілотників. Як зазначили аналітики, бійці "БАРС" прикривають обличчя масками, що полегшує заміну аудіозапису на підроблений, оскільки глядачі не бачать, що він не відповідає рухам рота солдатів.

Крім того, неправдивість підтверджує відео, яке 2 червня опублікував російський солдат 1009-го мотострілецького полку. На ньому він розповів, що в його роті залишилося лише 12 осіб зі 100, які воювали під Вовчанськом.

Раніше очільник Кремля Володимир Путін ненавмисно підтвердив великі втрати російської армії в Україні. Під час виступу на форумі в Санкт-Петербурзі 5 червня він згадав, що щомісяця в Україні гинуть приблизно 5000 російських військових.

Також прикордонники бригади "Помста" показали, як ліквідували пораненого загарбника, якого покинули побратими.