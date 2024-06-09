В ISW объяснили, есть ли у России достаточное количество резервов

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

У России нет достаточного количества резервов, чтобы вести наступательные действия сразу на нескольких направлениях. Поэтому россияне будут вынуждены выбрать одну из линий фронта.

Об этом пишет ISW.

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Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что в течение 6-8 месяцев россияне накопили более 60 тыс. человек резерва.

Однако, по мнению аналитиков ISW, этих людей не научили и не оснастили должным образом. Их использовали в основном для переукомплектования и усиления подразделений, которые ведут наступательные атаки.

Поэтому российские резервы оперативного и стратегического уровней вряд ли готовы действовать как силы проникновения первого эшелона или силы эксплуатации второго эшелона для проведения эффективных широкомасштабных общевоенных нападений.

"Этих ограниченных российских резервов на оперативном и стратегическом уровнях, вероятно, будет недостаточно для поддержки одновременных широкомасштабных наступательных усилий по нескольким направлениям", — говорится в отчете.

На фоне этого военное командование России будет вынуждено выбрать одно основное действие во время ожидаемого летнего наступления, если там намерены использовать эти резервы для поддержки широкомасштабной наступательной операции.

Напомним, во время нового наступления на Харьковскую область российские войска понесли значительные потери в живой силе. Однако Россия пытается скрыть количество потерь и распространяет видео с фейковой озвучкой военных.

Кроме того, в Харьковской области враг попал в собственную ловушку, которую готовил для украинских военных.