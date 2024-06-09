Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Россия не имеет достаточно резервов для наступления сразу на нескольких участках, — ISW arrow

Россия не имеет достаточно резервов для наступления сразу на нескольких участках, — ISW

9 июня 2024 09:05
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В ISW объяснили, есть ли у России достаточное количество резервов
Российские оккупанты. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

У России нет достаточного количества резервов, чтобы вести наступательные действия сразу на нескольких направлениях. Поэтому россияне будут вынуждены выбрать одну из линий фронта.

Об этом пишет ISW.

Читайте также:

Наступление России в Украине

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что в течение 6-8 месяцев россияне накопили более 60 тыс. человек резерва.

Однако, по мнению аналитиков ISW, этих людей не научили и не оснастили должным образом. Их использовали в основном для переукомплектования и усиления подразделений, которые ведут наступательные атаки.

Поэтому российские резервы оперативного и стратегического уровней вряд ли готовы действовать как силы проникновения первого эшелона или силы эксплуатации второго эшелона для проведения эффективных широкомасштабных общевоенных нападений.

"Этих ограниченных российских резервов на оперативном и стратегическом уровнях, вероятно, будет недостаточно для поддержки одновременных широкомасштабных наступательных усилий по нескольким направлениям", — говорится в отчете.

На фоне этого военное командование России будет вынуждено выбрать одно основное действие во время ожидаемого летнего наступления, если там намерены использовать эти резервы для поддержки широкомасштабной наступательной операции.

Напомним, во время нового наступления на Харьковскую область российские войска понесли значительные потери в живой силе. Однако Россия пытается скрыть количество потерь и распространяет видео с фейковой озвучкой военных.

Кроме того, в Харьковской области враг попал в собственную ловушку, которую готовил для украинских военных.

российские войска
оккупанты
фронт
наступление
война в Украине
Харьковская область

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина