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Росія не має таких запасів ракет, як минулої осені та зими, — Ігнат

30 серпня 2023 14:10
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Росія не має таких запасів ракет, як минулої осені та зими, — Ігнат
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Фото: Укрінформ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Росія вже не має такого запасу ракет, щоб дозволити собі обстрілювати України так, як минулої осені та зими. За даними ГУР, в РФ залишилося щонайменше 585 ракет, якими вони можуть бити по Україні.

Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі програми "Лінія фронту"

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Ігнат наголосив, що минулого опалювального сезону — з вересня по березень — українська ППО знищила загалом 750 крилатих ракет. 

Якщо додати 25-30% ракет, які не збили, виходить цифра понад 1000. Зараз цифра набагато менша і, найімовірніше, окупанти робитимуть саме дрони.

Варто зазначити, що декілька днів тому в ГУР розповіли, що наразі Росія має близько 585 ракет, які можуть випускати з відстані понад 500 кілометрів. Такими ракетами окупанти найбільше атакують різні області нашої держави.

Види та кількість ракет:

  • 270 одиниць балістичних та крилатих ракет "Іскандер",
  • близько 75 "Кинджалів",
  • орієнтовно 140 "Калібрів",
  • близько 100 ракет Х-101, Х-555 і Х-55 з бойовою частиною.

Також ворог може мати у своїх запасах ще близько 150 ракет старого зразка Х-22.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, чому Україні важливо отримати разом з винищувачами F-16 високоточні крилаті ракети класу "повітря-повітря" AGM-158 JASSM. 

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