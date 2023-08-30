Росія не має таких запасів ракет, як минулої осені та зими, — Ігнат

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Фото: Укрінформ

Росія вже не має такого запасу ракет, щоб дозволити собі обстрілювати України так, як минулої осені та зими. За даними ГУР, в РФ залишилося щонайменше 585 ракет, якими вони можуть бити по Україні.

Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі програми "Лінія фронту".

Читайте також:

В Росії дефіцит ракет?

Ігнат наголосив, що минулого опалювального сезону — з вересня по березень — українська ППО знищила загалом 750 крилатих ракет.

Якщо додати 25-30% ракет, які не збили, виходить цифра понад 1000. Зараз цифра набагато менша і, найімовірніше, окупанти робитимуть саме дрони.

Варто зазначити, що декілька днів тому в ГУР розповіли, що наразі Росія має близько 585 ракет, які можуть випускати з відстані понад 500 кілометрів. Такими ракетами окупанти найбільше атакують різні області нашої держави.

Види та кількість ракет:

270 одиниць балістичних та крилатих ракет "Іскандер",

близько 75 "Кинджалів",

орієнтовно 140 "Калібрів",

близько 100 ракет Х-101, Х-555 і Х-55 з бойовою частиною.

Також ворог може мати у своїх запасах ще близько 150 ракет старого зразка Х-22.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, чому Україні важливо отримати разом з винищувачами F-16 високоточні крилаті ракети класу "повітря-повітря" AGM-158 JASSM.