У России нет таких запасов ракет, как прошлой осенью и зимой, — Игнат

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Фото: Укринформ

У России уже нет такого запаса ракет, чтобы позволить себе обстреливать Украины так, как прошлой осенью и зимой. По данным ГУР, в РФ осталось не менее 585 ракет, которыми они могут бить по Украине.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире программы "Линия фронта".

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Игнат подчеркнул, что в прошлом отопительном сезоне — с сентября по март — украинская ПВО уничтожила в общей сложности 750 крылатых ракет.

Если добавить 25-30% ракет, которые не сбили, получается цифра свыше 1000. Сейчас цифра гораздо меньше и, скорее всего, оккупанты будут делать именно дроны.

Стоит отметить, что несколько дней назад в ГУР рассказали, что в настоящее время у России около 585 ракет, которые могут выпускать с расстояния более 500 километров. Такими ракетами оккупанты больше всего атакуют разные области нашего государства.

Виды и количество ракет:

270 единиц баллистических и крылатых ракет "Искандер",

около 75 "Кинжалов",

ориентировочно 140 "Калибров",

около 100 ракет Х-101, Х-555 и Х-55 с боевой частью.

Также враг может иметь в запасах еще около 150 ракет старого образца Х-22.

Напомним, недавно мы писали, почему Украине важно получить вместе с истребителями F-16 высокоточные крылатые ракеты класса "воздух-воздух" AGM-158 JASSM.