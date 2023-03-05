Росіяни не залишають надій захопити Білогорівку, — Гайдай
Росіяни не залишають мету просунутись за напрямком Кремінної та Білогорівки та захопити останню. Вони хочуть створити плацдарм для просування.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
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Захоплення Кремінної та Білогорівки
"Йдуть з напрямку Кремінна на Лиман і так до берега річки. Тому постійні атаки та постійні спроби наступати важкою технікою та піхотою", — каже він.
Також Гайдай повідомив, що після потужних атак окупанти трохи відступають і поповнюють свої лави й через кілька днів знову намагаються йти в наступ.
"Все це супроводжується артобстрілами, їх стає все більше. Страждають не лише військові, але мирні жителі. Нещодавно в Невському було поранено місцевого жителя. Його забрали до лікарні, зараз його життю нічого не загрожує, але втратив руки", — уточнив голова Луганскьої ОВА.
Нагадаємо, на Луганщині окупанти не платять зарплату найманцям і не фінансують ремонт житлового фонду.