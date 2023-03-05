Росіяни не залишають надій захопити Білогорівку, — Гайдай

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

Росіяни не залишають мету просунутись за напрямком Кремінної та Білогорівки та захопити останню. Вони хочуть створити плацдарм для просування.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Захоплення Кремінної та Білогорівки

"Йдуть з напрямку Кремінна на Лиман і так до берега річки. Тому постійні атаки та постійні спроби наступати важкою технікою та піхотою", — каже він.

Також Гайдай повідомив, що після потужних атак окупанти трохи відступають і поповнюють свої лави й через кілька днів знову намагаються йти в наступ.

"Все це супроводжується артобстрілами, їх стає все більше. Страждають не лише військові, але мирні жителі. Нещодавно в Невському було поранено місцевого жителя. Його забрали до лікарні, зараз його життю нічого не загрожує, але втратив руки", — уточнив голова Луганскьої ОВА.

Нагадаємо, на Луганщині окупанти не платять зарплату найманцям і не фінансують ремонт житлового фонду.