Какая ситуация в Луганской области по состоянию на 1 марта — Сергей Гайдай рассказал

Сергей Гайдай

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о ситуации в области по состоянию на 1 марта. В Кадиевке произошел "хлопок", там на территории завода россияне пытались спрятать фуры с боекомплетом.

Об этом сообщила пресс-служба Луганской ОВА.

Какая ситуация в Луганской области

По словам главы ОВА, у врага были попытки наступательных действий в Белогоровке и близ Кременной. В частности, в районе Макеевки и Невского. Свои наступления россияне проводят в основном ночью.

Кроме того, оккупанты из тяжелых калибров ежедневно обстреливают деоккупированные населенные пункты, где еще остаются мирные жители. У россиян появилось много дронов-камикадзе, поэтому они их активно используют в Луганском направлении;

"Ожидаем поступления средств борьбы против этих дронов", — сказал Гайдай.

Напомним, в Луганской области кафиры не платят зарплату наемникам и не финансируют ремонт жилищного фонда.

Фото: Сергей Гайдай/ Facebook