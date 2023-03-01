Какая ситуация в Луганской области по состоянию на 1 марта — Сергей Гайдай рассказал

В Кадиевке произошел "хлопок": Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о ситуации в области по состоянию на 1 марта. В Кадиевке произошел "хлопок", там на территории завода россияне пытались спрятать фуры с боекомплетом.
Об этом сообщила пресс-служба Луганской ОВА.
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Какая ситуация в Луганской области
По словам главы ОВА, у врага были попытки наступательных действий в Белогоровке и близ Кременной. В частности, в районе Макеевки и Невского. Свои наступления россияне проводят в основном ночью.
Кроме того, оккупанты из тяжелых калибров ежедневно обстреливают деоккупированные населенные пункты, где еще остаются мирные жители. У россиян появилось много дронов-камикадзе, поэтому они их активно используют в Луганском направлении;
"Ожидаем поступления средств борьбы против этих дронов", — сказал Гайдай.
Напомним, в Луганской области кафиры не платят зарплату наемникам и не финансируют ремонт жилищного фонда.
Фото: Сергей Гайдай/ Facebook