Россияне не покидают надежд захватить Белогоровку, — Гайдай
Россияне не покидают цель, продвинутся по направлению Кременной и Белогоровки и захватить последнюю. Они хотят там создать плацдарм для продвижения.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
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Захват Кременной и Белогоровки
"Идут с направления Кременная на Лиман и так до берега реки. Поэтому постоянные атаки и постоянные и попытки наступать тяжелой техникой и пехотой", — говорит он.
Также Гайдай сообщил, что после мощных атак оккупанты отступают немного и пополняют свои ряды и через несколько дней снова пытаются идти в наступление.
"Все это сопровождается артобстрелами, их становится все больше. Страдают не только военные, но мирные жители. Недавно в Невском был ранен местный житель. Его забрали в больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает, но лишился руки", — уточнил глава ЛУганской ОВА.
Напомним, в Луганской области оккупанты не платят зарплату наемникам и не финансируют ремонт жилищного фонда.