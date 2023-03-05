Россияне не покидают надежд захватить Белогоровку, — Гайдай

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай

Россияне не покидают цель, продвинутся по направлению Кременной и Белогоровки и захватить последнюю. Они хотят там создать плацдарм для продвижения.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Захват Кременной и Белогоровки

"Идут с направления Кременная на Лиман и так до берега реки. Поэтому постоянные атаки и постоянные и попытки наступать тяжелой техникой и пехотой", — говорит он.

Также Гайдай сообщил, что после мощных атак оккупанты отступают немного и пополняют свои ряды и через несколько дней снова пытаются идти в наступление.

"Все это сопровождается артобстрелами, их становится все больше. Страдают не только военные, но мирные жители. Недавно в Невском был ранен местный житель. Его забрали в больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает, но лишился руки", — уточнил глава ЛУганской ОВА.

Напомним, в Луганской области оккупанты не платят зарплату наемникам и не финансируют ремонт жилищного фонда.