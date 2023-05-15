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Росія обстріляла Краматорськ: перші подробиці

15 травня 2023 11:49
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Росія обстріляла Краматорськ: перші подробиці
Місцевий мешканець Краматорська. Фото: Олександр Гончаренко
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У понеділок, 15 травня, Росія обстріляла Краматорськ на Донеччині. Постраждалих немає.

Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

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Обстріл Краматорська

За словами Гончаренка, російські окупаційні війська обстріляли Краматорськ. Було обстріляно приватний сектор. За інформацією мера, постраждалих немає.

Також Гончаренко повідомив, що наразі з'ясовуються наслідки руйнувань.

Обстріл Краматорська
Наслідки обстрілів Краматорська. Фото: Олександр Гончаренко
Обстріл Краматорська
Наслідки обстрілів Краматорська. Фото: Олександр Гончаренко
Обстріл Краматорська
Наслідки обстрілів Краматорська. Фото: Олександр Гончаренко

Нагадаємо, що 5 травня окупанти обстріляли ракетами С-300 міста Слов'янськ і Краматорськ Донецької області. Ворог атакував промислові підприємства.

Відомо, що у Слов'янську дві ракети С-300 потрапили до будівлі заводу "Зевс Кераміка", а у Краматорську пошкоджено адмінбудівлю НКМЗ.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Є пошкодження приміщень, проте все цінне обладнання було своєчасно евакуйовано до безпечніших регіонів України.

Також окупанти 24 квітня обстріляли Краматорськ у Донецькій області. На щастя, обійшлося без постраждалих, а наслідки обстрілу для інфраструктури встановлюються.

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