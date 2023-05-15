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Россия обстреляла Краматорск: первые подробности

15 мая 2023 11:49
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Россия обстреляла Краматорск: первые подробности
Местный житель Краматорска. Фото: Александр Гончаренко
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В понедельник, 15 мая, Россия обстреляла Краматорск Донецкой области. Пострадавших нет.

Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко.

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Обстрел Краматорска

По словам Гончаренко, российские оккупационные войска обстреляли Краматорск. Был обстрелян частный сектор. По информации мэра, пострадавших нет.

Также Гончаренко сообщил, что сейчас выясняются последствия разрушений.

Обстрел Краматорска
Последствия обстрелов Краматорска. Фото: Александр Гончаренко
Обстрел Краматорска
Последствия обстрелов Краматорска. Фото: Александр Гончаренко
Обстрел Краматорска
Последствия обстрелов Краматорска. Фото: Александр Гончаренко

Напомним, что 5 мая оккупанты обстреляли ракетами С-300 города Славянск и Краматорск Донецкой области. Враг атаковал промышленные предприятия. 

Известно, что в Славянске две ракеты С-300 попали в здание завода "Зевс Керамика", а в Краматорске повреждено админздание НКМЗ.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Есть повреждения помещений, однако все ценное оборудование было своевременно эвакуировано в более безопасные регионы Украины.

Также оккупанты 24 апреля обстреляли Краматорск в Донецкой области. К счастью, обошлось без пострадавших, а последствия обстрелов для инфраструктуры устанавливаются.

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