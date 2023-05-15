Россия обстреляла Краматорск: первые подробности

Местный житель Краматорска. Фото: Александр Гончаренко

В понедельник, 15 мая, Россия обстреляла Краматорск Донецкой области. Пострадавших нет.

Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко.

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По словам Гончаренко, российские оккупационные войска обстреляли Краматорск. Был обстрелян частный сектор. По информации мэра, пострадавших нет.

Также Гончаренко сообщил, что сейчас выясняются последствия разрушений.

Последствия обстрелов Краматорска. Фото: Александр Гончаренко

Последствия обстрелов Краматорска. Фото: Александр Гончаренко

Последствия обстрелов Краматорска. Фото: Александр Гончаренко

Напомним, что 5 мая оккупанты обстреляли ракетами С-300 города Славянск и Краматорск Донецкой области. Враг атаковал промышленные предприятия.

Известно, что в Славянске две ракеты С-300 попали в здание завода "Зевс Керамика", а в Краматорске повреждено админздание НКМЗ.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Есть повреждения помещений, однако все ценное оборудование было своевременно эвакуировано в более безопасные регионы Украины.

Также оккупанты 24 апреля обстреляли Краматорск в Донецкой области. К счастью, обошлось без пострадавших, а последствия обстрелов для инфраструктуры устанавливаются.