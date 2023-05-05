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Оккупанты обстреляли Краматорск и Славянск ракетами С-300

5 мая 2023 18:22
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты обстреляли Краматорск и Славянск ракетами С-300
Последствия обстрела Донецкой области 5 мая. Фото: Донецкая ОВА
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В пятницу, 5 мая, оккупанты обстреляли ракетами С-300 города Славянск и Краматорск Донецкой области. Враг атаковал промышленные предприятия.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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Известно, что в Славянске две ракеты С-300 попали в здание завода "Зевс Керамика", а в Краматорске повреждено админздание НКМЗ.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Есть повреждения помещений, однако все ценное оборудование было своевременно эвакуировано в более безопасные регионы Украины.

"Россияне стремятся под корень истребить всю промышленность Донбасса и превратить область в выжженную землю". За все поплатятся и заплатят!" — подчеркнул Кириленко.

  • Последствия обстрела Донецкой области ракетами С-300 5 мая. Фото: Донецкая ОВА
  • Последствия обстрела Донецкой области ракетами С-300 5 мая. Фото: Донецкая ОВА
  • Последствия обстрела Донецкой области ракетами С-300 5 мая. Фото: Донецкая ОВА
  • Последствия обстрела Донецкой области ракетами С-300 5 мая. Фото: Донецкая ОВА
  • Последствия обстрела Донецкой области ракетами С-300 5 мая. Фото: Донецкая ОВА
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Напомним, в течение дня, 3 мая, оккупанты подло обстреливали город Херсон и область. Так, около 11 часов утра они атаковали единственный гипермаркет, работающий в городе. Три человека погибли, еще пять — ранены.

Незадолго под вражеским огнем оказался центр города и район железнодорожного вокзала. "Прилет" прошел в районе магазина "АТБ".

Впоследствии россияне ударили в пассажирский поезд в Херсоне, где был ранен проводник.

В Офисе Генерального прокурора заявили, что правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Всего в результате вражеских обстрелов погибли 23 человека. Среди последних погибших есть 89-летняя жительница одного из многоэтажных домов. Ранены 46 человек.

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