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Росія обстріляла три теплоелектростанції ДТЕК — які наслідки

8 травня 2024 09:03
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Росія обстріляла три теплоелектростанції ДТЕК — які наслідки
Наслідки обстрілів енергетичних об'єктів України. Фото архівне: МВС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Росія обстріляла три теплоелектростанції ДТЕК у ніч, проти 8 травня. Ворожа атака серйозно пошкодила обладнання.

Про це повідомляє ДТЕК на своїй сторінці у Telegram.

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"Ще одна надзвичайно важка ніч для української енергетики. Ворог обстріляв три наші ТЕС. Серйозно пошкоджено обладнання", — написали у ДТЕК, говорячи про російський обстріл.

Там додали, що наразі енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків атаки. 

У компанії нагадують, що це вже п'ятий масований обстріл енергетичних обʼєктів ДТЕК за останні півтора місяці. Перед цим атаки ворога сталися 22 та 29 березня, 11 та 27 квітня.

Загалом, від початку повномасштабного вторгнення РФ обстріляла об'єкти ДТЕК близько 180 разів. Внаслідок цього три енергетики загинуло, ще 51 — поранені. 

Обстріл ТЕС 8 травня
Скриншот

 

Нагадаємо, уночі РФ атакувала Київ крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. У Запоріжжі окупанти вразили обʼєкти критичної та цивільної інфраструктури.

Також ворог атакував об'єкти цивільної і критичної інфраструктури на Кіровоградщині, поранена дитина. Крім того, відомо про поранених у Броварах на Київщині. 

Згодом Володимир Зеленський засудив цинічний обстріл РФ по Україні й назвав кількість випущених цілей.

Герман Галущенко
війна
українці
ДСНС
Міненерго
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