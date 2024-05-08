Росія обстріляла три теплоелектростанції ДТЕК — які наслідки

Наслідки обстрілів енергетичних об'єктів України. Фото архівне: МВС

Росія обстріляла три теплоелектростанції ДТЕК у ніч, проти 8 травня. Ворожа атака серйозно пошкодила обладнання.

Про це повідомляє ДТЕК на своїй сторінці у Telegram.

Читайте також:

Наслідки обстрілу енергетичної інфраструктури 8 травня

"Ще одна надзвичайно важка ніч для української енергетики. Ворог обстріляв три наші ТЕС. Серйозно пошкоджено обладнання", — написали у ДТЕК, говорячи про російський обстріл.

Там додали, що наразі енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків атаки.

У компанії нагадують, що це вже п'ятий масований обстріл енергетичних обʼєктів ДТЕК за останні півтора місяці. Перед цим атаки ворога сталися 22 та 29 березня, 11 та 27 квітня.

Загалом, від початку повномасштабного вторгнення РФ обстріляла об'єкти ДТЕК близько 180 разів. Внаслідок цього три енергетики загинуло, ще 51 — поранені.

Скриншот

Нагадаємо, уночі РФ атакувала Київ крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. У Запоріжжі окупанти вразили обʼєкти критичної та цивільної інфраструктури.

Також ворог атакував об'єкти цивільної і критичної інфраструктури на Кіровоградщині, поранена дитина. Крім того, відомо про поранених у Броварах на Київщині.

Згодом Володимир Зеленський засудив цинічний обстріл РФ по Україні й назвав кількість випущених цілей.