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Россия обстреляла три теплоэлектростанции ДТЭК — какие последствия

8 мая 2024 09:03
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Россия обстреляла три теплоэлектростанции ДТЭК — какие последствия
Последствия обстрела энергетических объектов Украины. Фото архивное: МВД
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Россия обстреляла три теплоэлектростанции ДТЭК в ночь на 8 мая. Вражеская атака серьезно повредила оборудование.

Об этом сообщает ДТЭК на своей странице в Telegram.

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"Еще одна очень тяжелая ночь для украинской энергетики. Враг обстрелял три наших ТЭС. Серьезно повреждено оборудование", — написали в ДТЭК, говоря о российском обстреле.

Там добавили, что энергетики уже работают над ликвидацией последствий атаки.

В компании напоминают, что это уже пятый массированный обстрел энергетических объектов ДТЭК за последние полтора месяца. Перед этим атаки врага произошли 22 и 29 марта, 11 и 27 апреля.

В общей сложности, с начала полномасштабного вторжения РФ обстреляла объекты ДТЭК около 180 раз. В результате три энергетика погибли, еще 51 — ранены.

Обстрел ТЭС 8 мая
Скриншот

 

Напомним, ночью РФ атаковала Киев крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. В Запорожье оккупанты поразили объекты критической и гражданской инфраструктуры.

Также враг атаковал объекты гражданской и критической инфраструктуры в Кировоградской области, ранен ребенок. Кроме того, известно о раненых в Броварах Киевской области.

Похже Владимир Зеленский осудил циничный обстрел РФ по Украине и назвал количество выпущенных целей.

Герман Галущенко
война
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