Росіяни виготовляють БпЛА за повної підтримки Ірану

Чоловік працює на ВПК. Фото: росЗМІ

Іран постійно підтримує Росію та її виробницьтво зброї, надаючи свої комплектуючі та зміцнюючи оборонно-промисловий комплекс РФ. З такою підтримкою до серпня цього року росіяни можуть виготовити заплановані 6000 "шахедів".

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) із посиланням на світові ЗМІ.

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"Росія намагається виготовити безпілотники Shahed-136/131 в спеціальній економічній зоні (ОЕЗ) Алабуга в Республіці Татарстан з використанням наданих Іраном технологій і робочої сили, набраної в основному з східна Африка", — про це йдеться у матеріалі журналістів The Wall Street Journal.

Журналісти посилаються на хакерську групу Prana Network, яка раніше змогла зламати сервер "Вартових ісламської революції" та дізнатись про плани Росії виготовити 6000 БпЛА типу "Shahed".

На даний час аналітикам відомо, що вже зараз росіянам в Республіці Татарстан вдалось виготовити 4500 дронів.

"Інститут науки та міжнародної безпеки (IISS) оцінив, що станом на кінець квітня 2024 року СЕЗ "Алабуга" вже виготовила 4500 Shahed, достроково, і може виробити всі 6000 до середини серпня 2024 року", — йдеться у матеріалі аналітиків ISW.

Видання WSJ стверджує, що зараз Росія виготовляє більш досконалі безпілотники, ніж це було на початку повномасштабної війни і використовує їх для ударів по Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Росія раптово почала дуже швидко нарощувати темпи виготовлення БпЛА "Шахед" у Татарстані.

Стало відомо, що Іран розпочав поставляти росіянам новітні керовані авіабомби Qaem-5 для ударів по Україні. Вони з'явилися на озброєнні іранської армії лише у 2019 році.