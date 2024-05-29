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Россия получает всестороннюю мощную военную поддержку от Ирана — детали от ISW

29 мая 2024 07:44
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Россияне производят БпЛА при полной поддержке Ирана
Мужчина работает на ВПК. Фото: росСМИ
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Иран постоянно поддерживает Россию и ее оружейное производство, предоставляя свои комплектующие и укрепляя оборонно-промышленный комплекс РФ. С такой поддержкой к августу этого года россияне могут изготовить запланированные 6000 "шахедов".

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на мировые СМИ.

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"Россия пытается изготовить беспилотники Shahed-136/131 в специальной экономической зоне (ОЭЗ) Алабуга в Республике Татарстан с использованием предоставленных Ираном технологий и рабочей силы, набранной в основном из восточной Африки" , — об этом говорится в материале журналистов The Wall Street Jour.

Журналисты ссылаются на хакерскую группу Prana Network, которая ранее смогла взломать сервер "Сторожевых исламской революции" и узнать о планах России изготовить 6000 БпЛА типа "Shahed".

В настоящее время аналитикам известно, что уже сейчас россиянам в Республике Татарстан удалось изготовить 4500 дронов.

"Институт науки и международной безопасности (IISS) оценил, что по состоянию на конец апреля 2024 года СЭЗ "Алабуга" уже изготовила 4500 Shahed, досрочно, и может произвести все 6000 к середине августа 2024 года", — говорится в материале аналитиков ISW.

Издание WSJ утверждает, что сейчас Россия производит более совершенные беспилотники, чем это было в начале полномасштабной войны и использует их для ударов по Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия внезапно начала очень быстро наращивать темпы изготовления БПЛА "Шахед" в Татарстане.

Стало известно, что Иран начал поставлять россиянам новейшие управляемые авиабомбы Qaem-5 для ударов по Украине. Они появились на вооружении иранской армии только в 2019 году.

Иран
оружие
Украина
война в Украине
Россия
Шахед

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