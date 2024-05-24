Для захоплення Вовчанська Росія перекинула вагнерівців з Африки

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російські загарбники 10 травня розпочали новий наступ на Харківську область. Для захоплення міста Вовчанськ Кремль кинув африканський корпус із колишніх найманців ПВК "Вагнер".

Про це йдеться у зведенні Міноборони Британії у п'ятницю, 24 травня.

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"Протягом останнього тижня Росія розгорнула підрозділи Африканського корпусу МО РФ разом з регулярними російськими військами і підрозділами "Шторм-Z" під час наступу на Вовчанськ", — зазначили у британській розвідці.

Так, Африканський корпус МО РФ був створений у грудні 2023 року та налічує понад 2000 регулярних солдатів і офіцерів, а також досвідчених найманців. Велика кількість з них раніше служили в ПВК "Вагнер".

Аналітики вважають, що підрозділи Африканського корпусу, ймовірно, раніше були розгорнуті в Сирії, Лівії, Буркіна-Фасо і Нігері.

На їх думку, міністерство оборони Росії передислокувало загони з Африканського корпусу до українського кордону протягом квітня 2024 року в рамках підготовки до наступу.

"Дуже ймовірно, що Росія посилює свою війну проти України ресурсами, які раніше були призначені для Африки", — додали в міноборони Британії.

Зведення британської розвідки. Фото: X

Нагадаємо, українські Сили оборони зупинили наступ російських загарбників у Харківській області. Водночас ворог не має успіху на цьому напрямку.

Також Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що після перших незначних успіхів під час наступу на Харківщині ворог повністю завʼяз у вуличних боях за Вовчанськ.

Крім того, у ДПСУ заявили, що окупанти можуть повторити свій наступ в Сумській області на кшталт того, що здійснили в Харківській.