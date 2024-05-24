Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Росія перекинула в Україну колишніх вагнерівців для наступу на Вовчанськ, — британська розвідка arrow

Росія перекинула в Україну колишніх вагнерівців для наступу на Вовчанськ, — британська розвідка

24 травня 2024 18:21
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Для захоплення Вовчанська Росія перекинула вагнерівців з Африки
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники 10 травня розпочали новий наступ на Харківську область. Для захоплення міста Вовчанськ Кремль кинув африканський корпус із колишніх найманців ПВК "Вагнер".

Про це йдеться у зведенні Міноборони Британії у п'ятницю, 24 травня.

Читайте також:

РФ перекинула вагнерівців для захоплення Вовчанська

"Протягом останнього тижня Росія розгорнула підрозділи Африканського корпусу МО РФ разом з регулярними російськими військами і підрозділами "Шторм-Z" під час наступу на Вовчанськ", — зазначили у британській розвідці.

Так, Африканський корпус МО РФ був створений у грудні 2023 року та налічує понад 2000 регулярних солдатів і офіцерів, а також досвідчених найманців. Велика кількість з них раніше служили в ПВК "Вагнер".

Аналітики вважають, що підрозділи Африканського корпусу, ймовірно, раніше були розгорнуті в Сирії, Лівії, Буркіна-Фасо і Нігері.

На їх думку, міністерство оборони Росії передислокувало загони з Африканського корпусу до українського кордону протягом квітня 2024 року в рамках підготовки до наступу.

"Дуже ймовірно, що Росія посилює свою війну проти України ресурсами, які раніше були призначені для Африки", — додали в міноборони Британії.

null
Зведення британської розвідки. Фото: X

Нагадаємо, українські Сили оборони зупинили наступ російських загарбників у Харківській області. Водночас ворог не має успіху на цьому напрямку.

Також Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що після перших незначних успіхів під час наступу на Харківщині ворог повністю завʼяз у вуличних боях за Вовчанськ.

Крім того, у ДПСУ заявили, що окупанти можуть повторити свій наступ в Сумській області на кшталт того, що здійснили в Харківській.

Харківська область
ПВК Вагнера
окупанти
війна в Україні
фронт
наступ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби

23 травня 2024

14:59 Зливи, грози та шквали — синоптик Діденко попередила українців про погіршення погоди завтра