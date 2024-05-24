Для захвата Волчанская Россия опрокинула вагнеровцев из Африки

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Российские захватчики 10 мая начали новое наступление на Харьковскую область. Для захвата города Волчанск Кремль перебросил африканский корпус из бывших наемников ПВК "Вагнер".

Об этом говорится в строительстве Минобороны Британии в пятницу, 24 мая.

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"В последнюю неделю Россия развернула подразделения Африканского корпуса МО РФ вместе с регулярными российскими войсками и подразделениями "Шторм-Z" во время наступления на Волчанск", — отметили в британской разведке.

Так, Африканский корпус МО РФ был создан в декабре 2023 году и насчитывает более 2000 регулярных солдат и офицеров, а также опытных наемников. Большое количество из них ранее служили в ПВК "Вагнер".

Аналитики считают, что подразделения Африканского корпуса, вероятно, ранее были развернуты в Сирии, Ливии, Буркине-Фасо и Нигере.

По их мнению, министерство обороны России передислоцировало отряды из Африканского корпуса в украинскую границу в течение апреля 2024 года в рамках подготовки к наступлению.

"Очень вероятно, что Россия усиливает свою войну против Украины ресурсами, ранее предназначенными для Африки", — добавили в минобороны Британии.

Сводка британской разведки. Фото: X

Напомним, украинские Силы обороны приостановили наступление российских захватчиков в Харьковской области. В то же время враг не имеет успеха в этом направлении.

Также Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что после первых незначительных успехов во время наступления в Харьковской области враг полностью завяз в уличных боях за Волчанск.

Кроме того, в ГПСУ заявили, что оккупанты могут повторить свое наступление в Сумской области вроде того, что совершили в Харьковской.