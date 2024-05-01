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Россия планирует рассылать жителям оккупированных территорий электронные повестки

1 мая 2024 01:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Россия планирует рассылать жителям оккупированных территорий электронные повестки
Мужчина сидит в телефоне. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины планируют с 1 ноября рассылать электронные повестки. Ситуация осложняется еще и потому, что потенциальные призывники их не смогут увидеть из-за отсутствия мобильной связи.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления во вторник, 30 апреля.

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Электронные повестки на ТОТ

По информации Центра, на временно оккупированных территориях проблемы со связью, жители даже не могут вызвать экстренные службы на случай чрезвычайной ситуации. Россия же вводит новый способ пополнения личного состава своей армии.

"Преступное кремлевское правительство опубликовало постановление о работе Единого реестра военного учета. Поэтому с 1 ноября Минобороны РФ начнет его полноценно использовать, в частности рассылая призывникам электронные повестки. Электронную повестку сочтут врученной через семь дней после ее размещения в реестре. Таким образом путинские власти готовят мобилизационный ресурс для убийств в Украине", — рассказали в ЦНС.

В Сопротивлении добавили, что таким образом каждый мужчина, который не прибудет в военкомат после 1 ноября, будет считаться преступником и будет привлекаться к ответственности за неявку. Поскольку жители ТОТ не имеют доступа к интернету, то и не увидят "оповещение".

Напомним, что россияне настойчиво проводят мобилизационные мероприятия на временно оккупированных территориях Украины. Так, оккупационные власти в Запорожской области создают так называемые призывные комиссии для дальнейшей мобилизации граждан на войну против Украины.

Также мы писали, что журналист Роман Цимбалюк рассказал, чем российский диктатор Владимир Путин привлекает своих граждан на войну в Украину. Любопытно, что слово "мобилизация" в России запрещено.

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війна

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