Россия планирует военное вторжение в Казахстан

Вооруженные российские оккупанты. Фото иллюстративное: armyinform.com.ua

Если в России сохранится путинский режим, Кремль может напасть на Казахстан. У РФ уже есть план относительно своего соседа.

Об этом в понедельник, 22 апреля, в интервью "Мы-Украина" заявил бывший глава комитета нацбезопасности Казахстана Альнур Мусаев.

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По словам Мусаева, не важно, кто именно будет у власти — диктатор Путин или его последователи — речь идет именно об агрессивном режиме. РФ может атаковать Казахстан с целью реванша или для получения "дополнительного приза".

"Прежде всего, северные территории, согласно их плану — отрезать Казахстан от Каспийского моря, от Астрахани [город в РФ] до Актау [город в Казахстане] и до границы с Туркменией. Это является главным планом России", — сказал Мусаев.

Напомним, недавно бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что во всех политических группах Европейского парламента есть пророссийские политики. По его словам, пропаганда РФ активно и эффективно действует в Европе.

Ранее в Институте изучения войны (ISW) предположили, что российские войска вряд ли смогут захватить Часов Яр на Донбассе к 9 мая.