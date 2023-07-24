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Росія посилила обстріли по Україні: нові дані Генштабу

24 липня 2023 06:50
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Росія посилила обстріли по Україні: нові дані Генштабу
Ворожі безпілотники. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Триває 516-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Сьогодні вночі Росія завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БпЛА "Shahed" по Україні.

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних сил України. 

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Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 24 липня 

Повідомляється, що протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетного удару по території України, застосувавши 17 крилатих та 2 балістичні ракети.

"В результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил було знищено 9 крилатих ракет. Крім того, ворог завдав 39 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", — йдеться у звіті Генштабу.

Бійці ЗСУ виконують бойове завдання. Фото: Генштаб ЗСУ

Також у Генштабі зазначають, що авіація сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Бійці ЗСУ виконують бойове завдання. Фото: Генштаб ЗСУ

Також нашими захисниками було знищено 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили:

  • 1 район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника,
  • 6 артилерійських засобів на вогневих позиціях,
  • 1 командний пункт,
  • 1 засіб протиповітряної оборони,
  • 1 станцію РЕБ ворога.

Нагадаємо, російська армія станом на 23 липня за час повномасштабної війни втратила близько 241 960 своїх солдатів. Ворог втрачає танки, бронемашини, артилерійські системи та іншу техніку.

Додамо, що в Україні вже другий рік поспіль триває повномасштабна війна, яку розв'язала Росія проти нашої держави. Син редакторки Новини.LIVE боронить країну в лавах ЗСУ. Бійці оголосили збір на техніку.

Так, воїни 131-го батальйону звертаються до всіх небайдужих долучитися до збору коштів. Достатньо перейти за посиланням на банку mono: https://send.monobank.ua/jar/7hbKm52z6h.

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