Скільки окупантів ліквідували українські воїни за добу: дані Генштабу

Збройні Сили України. Фото: Генштаб ЗСУ

Російська армія станом на 23 липня за час повномасштабної війни втратила близько 241 960 своїх солдатів. Окупанти втрачають танки, бронемашини, артилерійські системи та іншу техніку.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Читайте також:

Втрати росіян за добу

Впродовж 22 липня українські військові ліквідували близько 630 окупантів.

Також армія РФ втратила 11 танків, 9 бронемашин, 29 артилерійських систем, 14 безпілотників та 13 одиниць автомобільної техніки.

Втрати окупантів за час повномасштабного вторгнення

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

особового складу — близько 241 960 (+630) осіб ліквідовано;

танків — 4 151 (+11) од;

бойових броньованих машин — 8 105 (+9) од;

артилерійських систем — 4 658 (+29) од;

РСЗВ — 697 (+4) од;

засобів ППО — 451 (+3) од;

літаків — 315 (+0) од;

гелікоптерів — 310 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3 958 (+14);

крилатих ракет — 1 298 (+0);

кораблів /катерів —18 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн — 7 172 (+13) од;

спеціальної техніки — 696 (+5).

Втрати російської армії на 23 липня 2023 року

Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, удари ЗСУ по російських військових об’єктах у тилових районах України успішно погіршують матеріально-технічне забезпечення та контрбатарейні можливості Росії. Це сприяє виснаженню окупантів на користь України.