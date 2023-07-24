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Россия усилила обстрелы по Украине: новые данные Генштаба

24 июля 2023 06:50
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Россия усилила обстрелы по Украине: новые данные Генштаба
Вражеские беспилотники. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Идут 516-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. Сегодня ночью Россия нанесла очередной авиационный удар иранскими ударными БпЛА "Shahed" по Украине.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Отчет Генштаба ВСУ на утро 24 июля

Сообщается, что за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории Украины, применив 17 крылатых и 2 баллистических ракеты.

"В результате боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил было уничтожено 9 крылатых ракет. Кроме того, враг нанес 39 авиационных ударов, совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам", — говорится в отчете Генштаба.

Бойцы ВСУ выполняют боевое задание. Фото: Генштаб ВСУ

Также в Генштабе отмечают, что авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Бойцы ВСУ выполняют боевое задание. Фото: Генштаб ВСУ

Также нашими защитниками были уничтожены 4 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили:

  • 1 район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника,
  • 6 артиллерийских средств на огневых позициях,
  • 1 командный пункт,
  • 1 средство противовоздушной обороны,
  • 1 станцию РЭБ врага.

Напомним, российская армия на 23 июля за время полномасштабной войны потеряла около 241 960 своих солдат. Враг теряет танки, бронемашины, артиллерийские системы и другую технику.

Добавим, что в Украине уже второй год подряд идет полномасштабная война, которую развязала Россия против нашего государства. Сын редактора Новини.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику.

Так, воины 131 батальона обращаются ко всем неравнодушным присоединиться к сбору средств. Достаточно перейти по ссылке на банке mono: https://send.monobank.ua/jar/7hbKm52z6h.

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