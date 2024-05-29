Росія посилить депортацію українських дітей — що відомо

Діти плачуть. Фото: Детектор Медіа

Російська влада планує посилити депортацію українських дітей до РФ влітку 2024 року. Це посилює інший аспект російської кампанії геноциду в Україні.

Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни.

Читайте також:

Що відомо про депортацію дітей

Голова "ЛНР"Леонід Пасічник оголосив 27 травня, що російські регіони приймуть понад 12 000 дітей з окупованої Луганської області протягом 2024 року, а російські програми "Канікули" профінансують перебування 40 000 дітей з окупованої України в літніх таборах та на освітніх заходах у Росії. Пасічник також зазначив, що літні табори в окупованому Криму та на території Росії підготуються прийняти понад 600 дітей з окупованої України, включаючи табір "Океан" у Владивостоці Приморського краю.

Окупаційна адміністрація Херсонської області повідомила, що невстановлена кількість дітей з цього регіону також вирушить до табору "Океан" для участі у виховних, спортивних та культурних програмах. Окупаційний глава Херсонської області Андрій Алексєєнко сказав 27 травня, що 575 дітей з окупованої Херсонщини відвідають тритижневі літні табори в окупованому Криму та Республіці Адигея за підтримки російських регіонів.

Міністерство освіти і науки ЛНР повідомило, що невстановлена кількість підлітків з окупованої Луганської області відвідають військово-патріотичний спортивний табір "Авангард" у Волгоградській області Росії, де навчатимуться військовій інженерії, тактиці, пожежній справі, парашутному спорту, зв'язку та основам національної й тактичної медицини.

"Хоча Росія намагається представити ці літні табори для українських дітей як тимчасові розважальні та освітні установи, вони є частиною російської кампанії з депортації українців, включаючи дітей, до Росії. Насильницьке переведення дітей з однієї національної групи до іншої є визнаним актом геноциду, і багатогранні схеми Росії з депортації українських дітей до РФ можуть бути класифіковані як акти геноциду", — йдеться в повідомленні.

Як відомо, українські діти, депортовані до Росії на такі "канікули" чи "літні табори", страждають від русифікації. Вони повністю ізольовані від українських сімей, мови, культури та історії.

Як зазначають аналітики, Кремль, ймовірно, посилюватиме депортацію протягом усього літа під приводом літніх канікул, але ці програми є актами геноциду проти українського народу.

Нагадаємо, нещодавно вдалося повернути 11-річного хлопця з тимчасово окупованої території України. Зі своєю мамою-військовослужбовицею він не бачився понад два роки.

Додамо, що Лубінець розповів про схвалену Кабміном постанову, яка спрямована на співпрацю в пошуку, поверненні й забезпеченні соціального захисту дітей.