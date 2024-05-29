Россия усилит депортацию украинских детей - что известно

Дети плачут. Фото: Детектор Медиа

Российские власти планируют усилить депортацию украинских детей в РФ летом 2024 года. Это усугубляет другой аспект российской кампании геноцида в Украине.

Об этом говорится в строительстве Института изучения войны.

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Что известно о депортации детей

Глава "ЛНР" Леонид Пасечник объявил 27 мая, что российские регионы примут более 12 000 детей из оккупированной Луганской области в течение 2024 года, а российские программы "Каникулы" профинансируют пребывание 40 000 детей из оккупированной Украины в летних лагерях и на образование. Пасечник также отметил, что летние лагеря в оккупированном Крыму и на территории России подготовятся принять более 600 детей из оккупированной Украины, включая лагерь "Океан" во Владивостоке Приморского края.

Оккупационная администрация Херсонской области сообщила, что неустановленное количество детей из этого региона также отправится в лагерь "Океан" для участия в воспитательных, спортивных и культурных программах. Оккупационный глава Херсонской области Андрей Алексеенко сказал 27 мая, что 575 детей из оккупированной Херсонщины посетят трехнедельные летние лагеря в оккупированном Крыму и Республике Адыгея при поддержке российских регионов.

Министерство образования и науки ЛНР сообщило, что неустановленное количество подростков из оккупированной Луганской области посетят военно-патриотический спортивный лагерь "Авангард" в Волгоградской области России, где будут учиться военной инженерии, тактике, пожарному делу, парашютному спорту, связи и основам национальной и тактической медицины.

"Хотя Россия пытается представить эти летние лагеря для украинских детей как временные развлекательные и образовательные учреждения, они являются частью российской кампании по депортации украинцев, включая детей, в Россию. Насильственный перевод детей из одной национальной группы в другую является признанным актом геноцида, и многогранные схемы России по депортации украинских детей в РФ могут быть классифицированы как акты геноцида", — говорится в сообщении.

Как известно, украинские дети, депортированные в Россию на такие "каникулы" или "летние лагеря", страдают от русификации. Они полностью изолированы от украинских семей, языка, культуры и истории.

Как отмечают аналитики, Кремль, вероятно, будет усиливать депортацию на протяжении всего лета под предлогом летних каникул, но эти программы являются актами геноцида против украинского народа.

Напомним, недавно удалось вернуть 11-летнего парня с временно оккупированной территории Украины. Со своей мамой-военнослужащей он не виделся больше двух лет.

Добавим, что Лубинец рассказал об одобренном Кабмином постановлении, направленном на сотрудничество в поиске, возвращении и обеспечении социальной защиты детей.