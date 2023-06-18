Росія продовжує атакувати Україну: скільки ворожої авіації вдалось знищити

Українська авіація. Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українська ППО знищила чимало ворожої авіації. Протиповітряними силами було знищено два ворожі ударні вертольоти Ка-52, чотири ударні іранські БпЛА "Shahed-136/131" та один — "Ланцет".

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

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Крім того, ППО знищила сім ворожих розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня, а саме:

"Орлан-10",

"Орлан-30",

"Zala",

"Supercam".

"Авіація Повітряних Сил ЗС України здійснила десятки літаковильотів на вогневе ураження та винищувальне прикриття. По позиціях, техніці, тилах та скупченню живої сили ворога завдано більше двадцяти авіаційних ударів", — додали у повідомленні.

Зведення Повітряних Сил

Нагадаємо, вперше з 16 травня російські окупаційні війська обстріляли Київ аеробалістичними ракетами "Кинджал". Усі шість ракет успішно знищила протиповітряна оборона столиці.