Росія продовжує атакувати Україну: скільки ворожої авіації вдалось знищити
Протягом минулої доби українська ППО знищила чимало ворожої авіації. Протиповітряними силами було знищено два ворожі ударні вертольоти Ка-52, чотири ударні іранські БпЛА "Shahed-136/131" та один — "Ланцет".
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.
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Крім того, ППО знищила сім ворожих розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня, а саме:
- "Орлан-10",
- "Орлан-30",
- "Zala",
- "Supercam".
"Авіація Повітряних Сил ЗС України здійснила десятки літаковильотів на вогневе ураження та винищувальне прикриття. По позиціях, техніці, тилах та скупченню живої сили ворога завдано більше двадцяти авіаційних ударів", — додали у повідомленні.
Нагадаємо, вперше з 16 травня російські окупаційні війська обстріляли Київ аеробалістичними ракетами "Кинджал". Усі шість ракет успішно знищила протиповітряна оборона столиці.