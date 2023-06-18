Россия продолжает атаковать Украину: сколько вражеской авиации удалось уничтожить

Украинская авиация. Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки украинская ПВО уничтожила немало вражеской авиации. Противовоздушными силами были уничтожены два вражеских ударных вертолета Ка-52, четыре ударных иранских БпЛА "Shahed-136/131" и один — "Ланцет".

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.

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Кроме того, ПВО уничтожило семь вражеских разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня, а именно:

"Орлан-10",

"Орлан-30",

"Zala",

"Supercam".

"Авиация Воздушных Сил ВС Украины совершила десятки самолетовылетов на огненное поражение и истребительное прикрытие. По позициям, технике, тылам и скоплению живой силы врага нанесено более двадцати авиационных ударов", — добавили в сообщении.

Отчет Воздушных Сил

Напомним, впервые с 16 мая российские оккупационные войска обстреляли Киев аэробалистическими ракетами "Кинжал". Все шесть ракет успешно уничтожила противовоздушная оборона столицы.