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Россия продолжает атаковать Украину: сколько вражеской авиации удалось уничтожить

18 июня 2023 08:18
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Россия продолжает атаковать Украину: сколько вражеской авиации удалось уничтожить
Украинская авиация. Фото: Генштаб ВСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

За прошедшие сутки украинская ПВО уничтожила немало вражеской авиации. Противовоздушными силами были уничтожены два вражеских ударных вертолета Ка-52, четыре ударных иранских БпЛА "Shahed-136/131" и один — "Ланцет".

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.

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Кроме того, ПВО уничтожило семь вражеских разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня, а именно:

  • "Орлан-10",
  • "Орлан-30",
  • "Zala",
  • "Supercam".

"Авиация Воздушных Сил ВС Украины совершила десятки самолетовылетов на огненное поражение и истребительное прикрытие. По позициям, технике, тылам и скоплению живой силы врага нанесено более двадцати авиационных ударов", — добавили в сообщении.

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Отчет Воздушных Сил

Напомним, впервые с 16 мая российские оккупационные войска обстреляли Киев аэробалистическими ракетами "Кинжал". Все шесть ракет успешно уничтожила противовоздушная оборона столицы.

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