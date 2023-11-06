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Росія продовжує накопичувати зброю для майбутніх обстрілів України — в запасі 870 ракет

6 листопада 2023 21:22
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Росія продовжує накопичувати зброю для майбутніх обстрілів України — в запасі 870 ракет
Демонстрація російських крилатих ракет сімейства "Калібр". Ілюстративне фото: Defence Express
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Росія продовжує накопичувати ракети для майбутніх масованих обстрілів України. Станом на листопад у РФ в запасі 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня.

Про це повідомляє представник ГУР МО Вадим Скібіцький. 

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Ракетні запаси росіян

За словами Вадима Скібницького, росіяни чекатимуть більшого навантаження на енергосистему України. Вони очікують падіння температур до поділки нижче нуля. Щойно розпочнеться зима та сильні холоди армія РФ розпочне атаки по українській енергосистемі.

Він додав, що тактика ймовірних ударів ворога може включати як застосування ракет різних типів, так і комбінацію ракетного озброєння та ударних БПЛА.

"За оцінкою воєнної розвідки України, це однозначно будуть не такі примітивні атаки, як минулоріч. Досягти результату росіянам буде складно — ми теж готуємось і розуміємо, як вони діють, що розвідують і, відповідно, вживаємо заходів для захисту нашої енергосистеми", — зазначив представник ГУР.

Російські запаси ракет
Російські запаси ракет. Інфографіка: UA War Infographics

Нагадаємо, російські окупанти продовжують виготовляти ракети. У жовтні вони використали для обстрілів України близько 115 одиниць з дальністю у понад 350 кілометрів.

Україна готується до продовження терористичних атак з боку Росії. Головному управлінні розвідку відомо, коли окупанти почнуть обстрілювати енергосистему.

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