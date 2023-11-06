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Россия продолжает накапливать оружие для будущих обстрелов Украины — в запасе 870 ракет

6 ноября 2023 21:22
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Россия продолжает накапливать оружие для будущих обстрелов Украины — в запасе 870 ракет
Демонстрация российских крылатых ракет семейства "Калибр". Иллюстративное фото: Defence Express
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Россия продолжает копить ракеты для будущих массированных обстрелов Украины. По состоянию в ноябре в РФ в запасе 870 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня.

Об этом сообщает представитель ГУР МО Вадим Скибицкий.

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По словам Вадима Скибницкого, россияне будут ждать большей нагрузки на энергосистему Украины. Они ожидают падения температур до деления ниже нуля. Как только начнется зима и сильные холода, армия РФ начнет атаки по украинской энергосистеме.

Он добавил, что тактика вероятных ударов врага может включать как применение ракет разных типов, так и комбинацию ракетного вооружения и ударных БПЛА.

"По оценке военной разведки Украины, это однозначно будут не такие примитивные атаки, как в прошлом году. Достичь результата россиянам будет сложно — мы тоже готовимся и понимаем, как они действуют, что разведывают и, соответственно, принимаем меры по защите нашей энергосистемы", — отметил представитель ГУР.

Российские запасы ракет
Российские запасы ракет. Инфографика: UA War Infographics

Напомним, российские оккупанты продолжают производить ракеты. В октябре они использовали для обстрелов Украины около 115 единиц с дальностью более 350 километров.

Украина готовится к продолжению террористических атак со стороны России. Главному управлению разведки известно, когда оккупанты начнут обстреливать энергосистему.

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