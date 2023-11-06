Россия продолжает накапливать оружие для будущих обстрелов Украины — в запасе 870 ракет
Россия продолжает копить ракеты для будущих массированных обстрелов Украины. По состоянию в ноябре в РФ в запасе 870 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня.
Об этом сообщает представитель ГУР МО Вадим Скибицкий.
Ракетные запасы россиян
По словам Вадима Скибницкого, россияне будут ждать большей нагрузки на энергосистему Украины. Они ожидают падения температур до деления ниже нуля. Как только начнется зима и сильные холода, армия РФ начнет атаки по украинской энергосистеме.
Он добавил, что тактика вероятных ударов врага может включать как применение ракет разных типов, так и комбинацию ракетного вооружения и ударных БПЛА.
"По оценке военной разведки Украины, это однозначно будут не такие примитивные атаки, как в прошлом году. Достичь результата россиянам будет сложно — мы тоже готовимся и понимаем, как они действуют, что разведывают и, соответственно, принимаем меры по защите нашей энергосистемы", — отметил представитель ГУР.
Напомним, российские оккупанты продолжают производить ракеты. В октябре они использовали для обстрелов Украины около 115 единиц с дальностью более 350 километров.
Украина готовится к продолжению террористических атак со стороны России. Главному управлению разведки известно, когда оккупанты начнут обстреливать энергосистему.
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