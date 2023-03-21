Россия продолжает убивать мирное население Донецкой области: сколько погибло за сутки
За прошедшие сутки россияне убили двух мирных жителей Донецкой области. По одному человеку погибли в Авдеевке и Бахмуте.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
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Донецкое направление
Россияне массированно обстреляли прифронтовый город Авдеевку. Оккупанты использовали ракеты и ствольную артиллерию.
В результате обстрелов были повреждены дома на четырех улицах города. Также было зафиксировано попадание в пищевое предприятие.
В Авдеевке погиб один человек, ранения получили двое местных жителей.
Горловское направление
В этом направлении россияне обстреляли Бахмут, Константиновку и Соледарскую и Торецкую громады.
В Бахмуте погиб один человек, еще один был ранен.
Лисичанское направление
Российские войска обстреляли город Северск.
Были повреждены детский сад и жилые дома на двух улицах.
Напомним, что за прошедшие сутки российские оккупационные войска более 120 раз атаковали позиции ВСУ. Все попытки россиян, прежде всего, под Бахмутом и Лиманом, оказались неудачными.
Фото: Telegram Кириленко