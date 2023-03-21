Россия продолжает убивать мирное население Донецкой области: сколько погибло за сутки

Мирные города и села Донецкой области продолжают терпеть удары со стороны оккупантов

За прошедшие сутки россияне убили двух мирных жителей Донецкой области. По одному человеку погибли в Авдеевке и Бахмуте.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Донецкое направление

Россияне массированно обстреляли прифронтовый город Авдеевку. Оккупанты использовали ракеты и ствольную артиллерию.

В результате обстрелов были повреждены дома на четырех улицах города. Также было зафиксировано попадание в пищевое предприятие.

В Авдеевке погиб один человек, ранения получили двое местных жителей.

Горловское направление

В этом направлении россияне обстреляли Бахмут, Константиновку и Соледарскую и Торецкую громады.

В Бахмуте погиб один человек, еще один был ранен.

Лисичанское направление

Российские войска обстреляли город Северск.

Были повреждены детский сад и жилые дома на двух улицах.

Напомним, что за прошедшие сутки российские оккупационные войска более 120 раз атаковали позиции ВСУ. Все попытки россиян, прежде всего, под Бахмутом и Лиманом, оказались неудачными.

Фото: Telegram Кириленко