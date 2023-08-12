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Росіяни у Криму бояться морських дронів ЗСУ

12 серпня 2023 13:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Росіяни бояться наступу ЗСУ на Крим
Наслідки вибухів біля Кримського мосту. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У тимчасово окупованому Криму росіяни готують флот до протидії українським надводним дронам. Вони облаштовують оборонні позиції як на суходолі, так і на воді.

Про це повідомили у Military Media Center.

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"Росіяни намагаються облаштувати більше позицій в тимчасово окупованому Криму. Також ворог проводить заходи з протидиверсійної боротьби. Особливо такі заходи стосуються пунктів базування флоту", — йдеться в повідомленні.

Підготовка флоту

Екіпажі кораблів та особовий склад берегової оборони окупантів бояться українських морських дронів, тому навчаються протидіяти їм.

Раніше ми вже писали, що оперативна ситуація у Чорному морі поступово переходить на бік України. Росія втрачає свою панівну позицію, яку намагалася продемонструвати світу.

Нагадаємо, близько другої ночі 12 серпня в окупованому Криму було чути потужні вибухи. За даними місцевих пабліків, вибух був досить сильний. У мережі пишуть, що "полетіло кілька ракет" у районі Чауду.

Своєю чергою на Чонгарі понтономобілі спорудили понтонну переправу між підбитими автомобільним та залізничним мостами. Проте це не розв'язало питання логістики росіян.

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