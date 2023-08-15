"Россия быстро потребует стать владельцем": Данилов об "аренде" Крыма

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: пресс-служба СНБО

"Арендовать" украинский Крым невозможно, поскольку Россия скоро захочет стать его владельцем. Украина победит в этой жестокой войне, которую начала РФ.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью итальянскому изданию "La Repubblica".

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По его словам, "аренда" украинского полуострова Российской Федерацией невозможна.

"Они уже были нашими арендаторами: очень скоро они потребуют стать владельцами того, что они арендуют", — подчеркнул он.

Автономия демилитаризованного Донбасса

На вопрос о том, можно ли сделать автономию для демилитаризованного Донбасса с гарантиями ООН и суверенитетом Украины, он ответил, что наше государство почувствовало, что такое автономия в Крыму.

"Помните, что было в Будапештском меморандуме? Лучшей гарантией территориальной целостности будет полный и безусловный возврат под контроль украинской власти всех оккупированных территорий, включая Донецк и Луганск", — отметил секретарь СНБО.

Данилов заверил, что ВСУ победят в войне с оккупантами, где Россия потерпит поражение на нашей земле.

Напомним, ранее Данилов заявил, что у России нет никаких реальных планов по восстановлению временно оккупированных территорий Украины. Цель оккупантов — превратить эти территории в "серую зону".