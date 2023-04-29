Россия создает "лагеря перевоспитания": более 90 тысяч украинских детей депортированы в РФ

Советница-уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук на международной конференции "Права человека в темные времена". Фото: УНИАН / Виктор Ковальчук

Советник-уполномоченный Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук показала членам Совбеза ООН видеозапись с рассказами украинских детей. Они находились в русских лагерях и были возвращены в Украину.

Об этом сообщает Укринформ.

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Отмечается, что дети рассказали о преследовании за проукраинскую позицию, украинский язык, об избиении, принуждении к работам и плохом питании.

"Это были лагеря перевоспитания, унижения и наказания за любовь к родной стране", — отметила Герасимчук.

Она заявила, что россияне не планировали и не планируют возвращать украинских детей, о чем свидетельствует упрощенная процедура паспортизации и усыновления, а также подчеркнула, что убийства, изнасилование и похищение детей являются "наибольшим доказательством российского преступления геноцида".

Более 90 тыс. украинских детей до сих пор остаются в России

"И все это преподносится (Россией — Ред.) как спасение. Когда они похищают наших детей, они называют это эвакуацией. Даже в ООН они решаются говорить о "спасении" наших детей", — подчеркнула Герасимчук.

Как отметила омбудсмен, по официальным данным 90 393 ребенка депортированы в РФ, Беларусь или принудительно переселены на временно оккупированные территории Украины. Она добавляет, что реальные цифры могут быть гораздо выше. При этом удалось вернуть всего 361 ребенка.

Напомним, что уполномоченный ВР Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил в эфире телемарафона, что ООН могла бы создать миссию с целью возвращения украинских детей, похищенных Россией, а не только выражать беспокойство.

Ранее мы сообщали также, что Директор организации Watchlist on Children and Armed Conflict (Watchlist) Эзекиэль Хеффес заявил, что для преодоления последствий похищения украинских детей россиянами понадобятся масштабные усилия международного сообщества. Заявление состоялось на заседании Совета безопасности ООН в формате Аррия.